طريقة عمل أم علي بالكرواسون.. «اعرف الوصفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أم علي من الحلويات التي يقبل عليها البعض بسبب مذاقها المختلف، لذلك نقدم لك طريقة جديدة لتحضيرها بعد تناول الوجبات المختلفة، وهي أم علي بالكرواسون، على الطريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج حلو وحادق، على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل أم علي بالكرواسون

المكونات

7 حبات كرواسون.

2 كوب مكسرات مشكلة ومحمصة.

نصف كوب زبيب.

ربع كوب جوز هند.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

لتر لبن.

كوب كريمة خفق سائلة.

2 علبة قشطة.

ملعقة فانيلا غامقة.

وزيادة على الاضافات السابقة وضع ملعقة فانيلا غامقة.

ملعقة صغيرة قرفة.

التزيين

مكسرات مشكلة.

خطوات تحضير أم علي بالكرواسون

احضار بايركس ثم تقطيع الكرواسون ورصه في البايركس.

على النار تسخين اللبن مع الكريمة ثم اضافة القرفة والسكر وتقليبهم جيدا.

صب خليط اللبن على الكرواسون ثم اضافة القشطة وادخالها الفرن حتى تأخذ اللون المطلوب.

اخراجها وتزيينها بالمكسرات حسب الرغبة وتقدم.

طريقة عمل أم علي سادة

المكونات

ربع كيلو رقاق ناشف.

3 كوب لبن.

نصف كوب قشطة بلدى.

نصف كوب سكر.

زبيب.

جوز هند.

2 ملعقة كبيرة سمنه.

خطوات عمل أم علي سادة

غلى اللبن واضافة له السمنة والسكر والقشطة ويقلب جيدا.

تكسير الرقاق فى الطاجن واضافة الزبيب وجوز الهند ثم اضافة خليط اللبن على الرقاق.

وضع الخليط فى الفرن حتى يحمر الوجه وتتشرب اللبن.