الامارات | مقتل 23 شخصاً إثر انهيار منجم ذهب في السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 23 شخصاً إثر انهيار منجم ذهب في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 23 شخصاً حتفهم في السودان إثر انهيار منجم للذهب. وقال متحدث باسم شركة الموارد المعدنية السودانية أمس، إن ثمانية أشخاص أصيبوا، وتم نقلهم إلى المستشفيات وهم يتلقون العلاج الآن. ووقع الحادث في بلدة النهود في منطقة ويست كردفان السودانية. وكانت السلطات المحلية أغلقت المنجم من قبل، بعد انهيار سابق، ولكن تم إعادة فتحه مجدداً. يشار إلى أن توريد الذهب يعد أمراً ذا أهمية كبيرة بالنسبة للسودان واقتصاده. وكان السودان قد ورّد 93 طناً من الذهب خلال عام 2018. وتدار معظم مناجم الذهب في السودان بصورة شبه قانونية، ولا تلتزم بمعايير السلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news