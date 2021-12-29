7 طرق لفقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفترض الكثيرون أن اتباع نظام غذائي هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الكيلوجرامات، إذا كنت لن تحسب عدد السعرات الحرارية، أو تضيف أطعمة خفيفة إلى نظامك الغذائي أو تجوع نفسك، فلن تكون قادرًا على التخلص من الوزن الزائد.

الأكل الصحي هو المبدأ الأساسي لإنقاص الكيلوجرامات، يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحتك، وهو أمر أكثر أهمية من مجرد إنقاص الكيلوجرامات. فيما يلي 7 طرق يمكنك من خلالها إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي، وفقا لموقع timesofindia.

تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

الخطوة الأولى لفقدان الوزن هي تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، تمتلئ الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومحتوى الدهون غير الصحي، وهما عاملان ضروريان لإنقاص الكيلوجرامات، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات أيضًا في إدارة مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري ومشاكل القلب.

تجنب الأطعمة المصنعة

يعد تضمين الأطعمة غير المرغوب فيها والأطعمة المصنعة بشكل كبير في النظام الغذائي السبب الرئيسي لزيادة الوزن، لذلك، بطبيعة الحال، عندما تخطط للتخلص من الكيلوجرامات، فأنت بحاجة إلى استبعاد الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي، الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية، تساهم في زيادة الوزن ومشاكل القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكلى، لذلك، تجنب السكر المكرر والزيت والدقيق وأضف طعامًا صحيًا وحقيقيًا إلى نظامك الغذائي.

تجنب السكر

تناول السكر يضر بالصحة أكثر مما ينفع، يمكن أن يؤدي إلى التهاب، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والسرطان، بل ويجعلك تبدو أكبر سناً، عندما تتطلع إلى عيش حياة صحية والتخلص من الكيلوجرامات، عليك تجنب جميع أنواع السكر، اختر بدائل صحية مثل العسل، لكن حاول ألا تبالغ في الكمية.

تناول كمية كافية من البروتين

إن تناول كمية كافية من البروتين ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، يمكن أن تساعد إضافة البروتين إلى جميع وجباتك الثلاث أيضًا على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، يساعد البروتين أيضًا على استبدال الدهون بالعضلات الخالية من الدهون، وهو أمر ضروري للحفاظ على لياقتك وصحتك.

أضف الدهون الصحية

يخشى معظم الناس إضافة الدهون إلى نظامهم الغذائي بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الوزن، في الواقع، لا تؤدي الدهون إلى زيادة الوزن إذا قمت بإضافة دهون صحية إلى نظامك الغذائي.

الدهون ضرورية مثل المغذيات الكبيرة الأخرى مثل الكربوهيدرات والبروتينات، تساعد على إبقائنا أكثر دفئًا، وتعزز المناعة، وتحسن حالة البشرة، كما أنها تجعلنا نشبع لفترة أطول.

زيادة النشاط والحركة

إذا لم تكن في صالة الألعاب الرياضية، فلا داعي للقلق، فلا يزال بإمكانك التخلص من الكيلوجرامات من خلال زيادة الطاقة التي تحرقها عند أداء المهام اليومية باستثناء النوم وتناول الطعام وممارسة الرياضة.

الخروج لشراء البقالة أو الجلوس أو تنظيف المنزل أو غسيل الملابس كلها أمور لا غنى عنها، يمكن أن تساعدك زيادة نشاطك اليومي على حرق كمية كافية من السعرات الحرارية دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

اتبع الصيام المتقطع

الصيام المتقطع ليس اتجاهاً غذائياً، بل هو نمط أكل، إنها خطة غذائية يجب على المرء أن يأكل فيها وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية.

يمكن أن يساعد الصيام في شفاء جسمك، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك تسريع عملية إنقاص الوزن، في هذا لا يتعين عليك تقييد أي مجموعة غذائية، فقط تناول الطعام في الوقت المحدد.