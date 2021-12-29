الإفتاء تحذر من خطأ شائع يفسد المسح على الشراب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من سيدة تتسأل بأنها قبل ارتداء الشراب توضأت فهل يجوز المسح عليه طوال الصلوات المفروضة الخمسة؟

وأجاب عن السؤال الشيخ، محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذ توافر الشروط الشرعية في الشراب وهي تغطية مواضع الفرض، فلا بأس من المسح عليه طوال الصلوات المفروضة.

وفي الوقت ذاته، حذر أمين لجنة الفتوى، من خطأ ربما يقع فيه الكثيرين، وهو ما يبطل المسح على الشراب، إذ ذلك يفقده شرط الطهاره، وهو أنه حين الوضوء يقوم بغسل القدم اليمنى ثم يرتدي الشراب مباشرة ثم يغسل اليسرى ويرتدي باقي الشراب، وهذا خطأ شائع يجب تجنبه لأن الصحيح هو غسل القدمين مرة واحدة وبعد الانتهاء من الوضوء تمامًا تذهب لارتداء الشراب.

مسح المسنة على الملابس بدلًا من الوضوء

وفي سؤال آخر أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حول سيدة مسنة تقوم بالمسح على ملابسها بدلًا من الوضوء نظرًا للبرد الشديد، إذ أوضح أن هذه الطريقة خطأ ولا تجوز، والطريقة الصحيحة هي أن تحضر حجر أو زلطة أو رخامة، لأن هذه القطع أصلها من الأرض، وتضع أي منهما بجوارها، وتضرب عليه مرة لوجهها ومرة ليديها مع كل صلاة ومع كل أذان، فالله سهل الأمور ولا تذهب وتغسل وجهها، ولا يديها من فوق الثياب لأنه خطأ.

وتابع مفتى الجمهورية السابق أن من فقد الماء فطهارته التيمم، فالفقد نوعان: «فقد حسي حين تكون في الصحراء، وفقد شرعي لما المياه تكون قدامك ومش قادر تستعملها لأن البرد شديد أو خائف من العواقب لأنك فى الفراش وممنوع من الحركة وهكذا».

وتابع:«فيكون الماء أمامي ولا استعمله لأن الماء الذي أمامي ليس مختص بي، وليس ملكي فكل هذه الأشياء تبيح لك التيمم مباشرة».