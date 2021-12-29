الامارات | معرض فني متنقل لإبداعات الموهوبين في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض فني متنقل لإبداعات الموهوبين في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن أهدافها لدعم المواهب واستدامة قطاع الثقافة والفنون، وإثراءً للمشهد الثقافي في إمارة عجمان، نظّمت سياحة عجمان مبادرة جديدة بعنوان «المعرض الفني المتنقل»، لعرض أعمال الفنانين الموهوبين ورسوماتهم، والتي تأتي ضمن مهام ومسؤوليات مكتب الثقافة والفنون في الدائرة. وعقدت الدائرة خلال هذه العام، شراكة مع أكثر من 250 فناناً محلياً وعالمياً، ضمن مهرجان المربعة للفنون، الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي. ويهدف المعرض الفني المتنقل إلى الترويج للفنانين المتعاقد معهم، وعرض أعمالهم الفنية المشاركة في المعرض، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الضيافة في الإمارة.

وافتتح المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح محمد الجزيري، المعرض الفنّي المتنقّل الأول، ضمن سلسلة معارض متنقّلة، تنظّمها الدائرة بالتعاون مع العديد من الشركاء.

ويهدف المعرض الفني المتنقل، الذي يأتي ضمن الفعاليات المرافقة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، إلى تجسيد صورة عجمان وجهة رئيسة للفن والثقافة، إضافة إلى دعم وتشجيع الفنانين وبناء علاقة مستدامة عبر عرض أعمالهم، حيث تهدف سياحة عجمان إلى مواصلة المبادرات الفنية بعد مهرجان المربّعة للفنون، وإشراك شركائها الاستراتيجيين من قطاع الضيافة في جميع أنشطتها الثقافية.

وأكّد الجزيري، أن مبادرة «المعرض الفني المتنقل» تسهم بشكل كبير في إثراء القطاع الثقافي في عجمان، من خلال دعم المواهب الثقافية والفنية، وتوفير منصة لدعم المبدعين في مختلف المجالات، بهدف تقديم مخرجات تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوّع في الإمارة على الصعيدين المحلي والإقليمي، والحفاظ على المكتسبات الفنية، حيث تعمل الدائرة باستمرار على تشجيع الحركات الفنية، وزيادة الوعي بالدور الثقافي وأهميته في الحفاظ على الهوية الإماراتية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news