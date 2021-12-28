ضغوط العمل تدمرك نفسيا وتؤثر على حياتك؟.. تخلص منها فورا بـ4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الظروف المهنية والحياتية التي يترتب عليها حالات انفعالية شديدة، باتت أمرًا صعبًا للغاية تلازم الأشخاص بشكل يومي، إذ يواجه الرجال ضغوطًا في العمل، تؤثر بشكل كبير على حالتهم النفسية والمزاجية، لتراكم المسؤوليات على كاهلهم، فيشعرون بالضيق والحزن وعدم المقدرة على تجاوز التفكير حول ما ورائهم من مهام، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى حد الانتحار.

كيف تجعل ضغط العمل لا يؤثر على حياتك؟

ويستعرض «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من الطرق لجعل ضغط العمل لا يؤثر على حياتك، وفقا لموقع «Health Line»، والتي جاءت كالتالي:

- دون ضغوطاتك في دفتر، حيث يعتبر تسجيل المواقف الصعبة التي تتعرض لها، والضغوطات التي تواجهها في العمل أو حياتك يكون أمرًا جيدًا لعلاج تلك الضغوطات، وتخفيف التوتر، لذا حاول تدوين كل ما يسبب لك الضيق واحتفظ بالدفتر ولاحظ ردود أفعالك، وفكر دائمًا لماذا شعرت بالضيق؟ وحاول إيجاد الحلول.

- حاول الموازنة بين عملك وحياتك الخاصة، ووضع حدود بينهما، حتى لا تختلط الأمور مع بعضها، هو ما يشعرك بالضغط النفسي بالإضافة إلى التعرض للإجهاد، لذا يلزم عمل وقت خاص بحياتك الإجتماعية وأخذ مساحتك الشخصية.

- اهتم بنفسك، إذا واجهت الضغط من العمل، حاول التغيير من مظهرك، يساعد ذلك في التعديل من مزاجك بالإضافة إلى ضرورة العناية بالنظام الغذائي والنوم الجيد حتى تدعم صحتك.

- تعامل مع أشخاص موثوقين يقدمون الدعم النفسي، إذ يلزم المحافظة على الاتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يساعدوك على تخطي شعور الإجهاد النفسي بعد عمل شاق، ويؤمنون بقدراتك، سيساعد ذلك في التغلب على ضغوطات العمل والتخلص من التوتر.

- اقترب من مديرك، وحاول التحدث معه حول ما يرهقك ويسبب لك الشعور بالضغط النفسي، حتى لا يؤثر على عملك، فكر معه في حل المشكلة، وتجنب سرد الشكاوي.

علامات الضغط النفسي

وإليك علامات التوتر والضغط النفسي:

- الأرق.

- عدم الرغبة في تناول الطعام.

- دقات قلب سريعة.

- الإصابة بالأمراض.

- صداع مستمر.

- الإجهاد.