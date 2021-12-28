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بالأحمر الناري.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أطلت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة جذابة، إذ اختارت فستان باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر ومزود بحزام عند منطقة الخصر بنفس لون الفستان، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

ويعتبر اللون الأحمر من الألوان الجريئة التي تعطي إيحاء بالأناقة، بالإضافة إلى إنه مناسب لجميع ألوان البشرة.

كما أن اللون الأحمر بدرجاته المختلفة من بين الألوان الأكثر شيوعا في خريق وشتاء 2021 - 2022، وفق ما ذكر موقع "new tess".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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