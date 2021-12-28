دراسة: تناول بيضة يوميا على المدى البعيد يهدد بالإصابة بالسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البيض هو الإفطار المفضل في العالم، وينصح الخبراء بوجوب تناول بيضة أو اثنتين على الأقل يوميًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

ولكن وفقًا لدراسة، يمكن أن يؤدي استهلاك البيض الزائد إلى الإصابة بمرض السكري، كما جاء في موقع timesofindia.

ووفقًا للبحث، فإن أولئك الذين تناولوا بيضة واحدة أو أكثر يوميًا (ما يعادل 50 جرامًا) كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60 في المائة وكان التأثير أكثر وضوحًا لدى النساء منه لدى الرجال.

وأجريت الدراسة بالشراكة مع جامعة الصين الطبية وجامعة قطر، بقيادة جامعة جنوب أستراليا، وهي الأولى لتقييم استهلاك البيض في عينة كبيرة من البالغين الصينيين.

وقال الدكتور الصيني مينج لي عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة، في الدراسة التي نُشرت بالمجلة البريطانية للتغذية: "تهدف الدراسة إلى تقييم استهلاك البيض على المدى الطويل ومخاطر الإصابة بمرض السكري".

وأضاف: "ما اكتشفناه هو أن ارتفاع تناول البيض على المدى الطويل (أكثر من 38 جرامًا في اليوم) زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين الصينيين بنحو 25%"، علاوة على ذلك، فإن البالغين الذين يأكلون بانتظام الكثير من البيض (أكثر من 50 جرامًا، أو ما يعادل بيضة واحدة في اليوم) لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري بنسبة 60 في المائة.

وبينما تشير هذه النتائج إلى أن ارتفاع استهلاك البيض يرتبط بشكل نسبي بخطر الإصابة بمرض السكري، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف العلاقات العادية.

البحث

وكتب مؤلفو الدراسة: "للتغلب على مرض السكري، هناك حاجة إلى نهج متعدد الأوجه لا يشمل فقط البحث، ولكن أيضًا مجموعة واضحة من الإرشادات للمساعدة في إعلام وتوجيه الجمهور، وهذه الدراسة هي خطوة واحدة نحو هذا الهدف طويل الأجل"، يتألف مجتمع الدراسة من 8.545 بالغًا (متوسط العمر 50 عامًا) يشاركون في مسح الصحة والتغذية الصيني.

كيف تأكل البيض بشكل صحيح؟

حسنًا، أفضل طريقة لاستهلاك البيض هي سلقه وتقديمه مع الملح والفلفل وأوراق الكزبرة، أو يمكنك عمل عجة نباتية باستخدام بيضتين، وتأكد من تناول الطعام باعتدال لتجنب الآثار الجانبية.

أيضًا، تجنب الإفراط في استخدام الزبدة أو الزيت أو الجبن أثناء صنع طبق بالبيض.