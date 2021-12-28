بإطلالة جذابة.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة، إذ اختارت جمبسوت باللون الرصاصي، مقلم بخطوط طولية، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونسقت مع الجمبسوت بليزر باللون الأحمر الداكن.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

وتعتبر الخطوط المقلمة من أشهر النقشات الموجودة في عروض خريف وشتاء 2021-2022.

وتستخدم صيحة الأزياء المقلمة لتعديل مظهر الجسم، إذ يعتبر الخطوط الأفقية تزيد من عرض الجسم وتجعله يبدو أكثر امتلاءً، فيما تساهم الخطوط العمودية في جعل القوام يبدو ممشوقاً أكثر، حسب ما جاء في مجلة فوج.

ورأينا الخطوط الأفقية بأحجامها وألوانها المختلفة تزين أزياء خريف وشتاء 2021-2022، وهي من الصيحات التي يمكنك اختيارها هذا الموسم وتنسيقها مع إطلالاتك بشكل ممتع وحيوي.