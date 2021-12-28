مواليد هذه الأبراج ستلتقي بحبها الحقيقي في عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يبحث الجميع عن الحب، وبعد اقترابنا من نهاية عام 2021 واستقبال عام 2022، يهتم محبي الأبراج بمعرفة حظوظهم على الصعيد العاطفي.

لذلك، نقدم لكم في التقرير التالي مواليد الأبراج اللذين سيقابلون حبهم الحقيقي في عام2022، وفقا لموقع "timesofindia".

- القوس:

لدى مواليد برج القوس احتمال كبير جدًا لمقابلة شريك حياتهم في عام 2022، لأنهم سيكونون قادرين على التركيز على الحياة العاطفية أكثر من العام الماضي.

- العذراء:

سيجد مواليد هذا البرج الاستقرار والأمان على الصعيد العاطفي، لأنهم سيقابلون شخصًا يضيء حياتهم ويدعمهم كثيرا.

- الثور:

لديهم أيضًا فرص لمقابلة شخص جديد يتحول مع مرور الوقت لشريك حياتهم.

- الجدي:

الحظ حليف مولود الجدي على الصعيد العاطفي، هناك فرصة للزواج من شريك حياته الذي يحبه كثيرا.

- السرطان:

يجد مواليد السرطان في العام الجديد شخصًا يحبهم ويدعمهم كثيرا، ويظل معهم طوال حياتهم.