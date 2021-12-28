هل يمكنك الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا أثناء الإصابة بنزلة برد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خلال فصل الشتاء تنتشر حالات الإصابة بنزلات البرد، والذي يتزامن مع منح الجرعات المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في الكثير من بلدان العالم، ويتخوف البعض من الحصول على جرعات اللقاح المعززة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خوفًا من أن تزيد الآثار الجانبية المصاحبة للتطعيم من أعراض كلا المرضين.

وتظهر البيانات في المملكة المتحدة أن اللقاح المعزز يمكن أن يمنع خطر الإصابة بأمراض خطيرة من متغير أوميكرون بنسبة 80 بالمائة، فهل يمكن الحصول على جرعة معززة عند الإصابة بنزلة برد، وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت البرد أم كوفيد؟

في هذا الصدد أكد موقع express أنه يمكن تناول الجرعة المعززة أثناء الإصابة بنزلات البرد، منوهًا إلى أنه يجب التأكد من أن الحالة ليست إصابة بـ"كوفيد-19" بالفعل.

ولفت الموقع إلى أنه إذا كان لديك أي أعراض، حتى مجرد استنشاق خفيف، قم بإجراء اختبار التدفق الجانبي (LFT) أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لاستبعاد كوفيد.

وتابع: "إذا كنت سلبيًا، فأنت آمن للذهاب والحصول على جرعة معززة مع نزلات البرد، لكن إذا كنت تشعر بتوعك شديد، فيجب عليك حجز اختبار PCR والعزل حتى تحصل على النتيجة".

وأضاف أنه حتى لو كان ذلك سلبًا، فلا يزال بإمكانك البقاء في المنزل والراحة إذا كنت مريضًا جدًا، وإذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية في اختبار LFT أو PCR ، فستكون بحاجة إلى عزل نفسك لمدة 10 أيام.

وأفاد بأن الحالة ستحتاج بعد ذلك إلى الانتظار لمدة أربعة أسابيع (28 يومًا) قبل الحصول على اللقاح المعزز، بدءًا من اليوم الذي ظهرت فيه الأعراض أو يوم الاختبار الإيجابي إذا كنت بدون أعراض.

وحذر العلماء من أن جرعتين من لقاح كورونا لا تكفيان لمنع الناس من التقاط متغيرأوميكرون ، لكن جرعة معززة تمنع حوالي 75 بالمائة من الأشخاص من الحصول على أي أعراض على الإطلاق.

-كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بالبرد أم أوميكرون؟

تظهر الأدلة القصصية المبكرة أن الأعراض الرئيسية لـ كوفيد السعال والحمى وفقدان أو تغير في الذوق أو الرائحة، وهي أقل شيوعا مع أوميكرون، كما يبلغ الأشخاص عن أعراض أكثر تماشياً مع نزلات البرد، مثل سيلان الأنف والصداع.

ويقول الطبيب البريطاني أمير خان، إن هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان كوفيد أو برد هذه الأيام، مشيرًا إلى أن أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا والتي تأتي من الأشخاص المصابين بأوميكرون هي "حكة في الحلق وآلام في العضلات".