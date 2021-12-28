علاج قشرة الشعر.. 6 وصفات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قشرة الرأس.. من الأشياء التي تسبب الشعور بالإحراج عند الرجال والنساء، ويستخدم البعض شامبو علاجي مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع، إلا أن سوء استعماله لايعطي النتيجة المطلوبة، لذا يبحث البعض عن العلاجات المناسبة للتعامل مع قشرة الشعر، وطريقة الاستخدام الصحيحة.

علاج قشرة الشعر

توجد علاجات عدة تساعد في التعامل مع قشرة الشعر، منها كما أوضحتها الدكتورة منال سلامة، استشاري الأمراض الجلدية لـ «هُن»، في عدة خطوات:

الخطوة الأولى في علاج قشرة الشعر

- استخدام شامبو مناسب لـ قشرة الشعر.

قراءة الإرشادات الموجودة على كل زجاجة شامبو قبل تجربة استخدامه، الحرص على اتباعها، بعض المنتجات تحتاج وقت قبل تركه على فروة الرأس.

ضرورة التحدث مع الطبيب بانتظام لعدة أسابيع عند استمرار الإصابة بقشرة الرأس، عند استخدام العلاجات.

اتباع نظام غذائي صحي، غني بالزنك ومجموعة فيتامينات مثل فيتامين «B».

تدليك فروة الرأس برفق لتفكيك القشرة وشطف الشعر جيدا.

تعرض الشعر للشمس، قد تكون أشعة الشمس مفيدة للسيطرة على القشرة.

التقليل من استخدام منتجات تصفيف الشعر.

وصفات منزلية للتخلص من القشرة

- الزيوت المرطبة لفروة الرأس، يسخن كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

- عصير الليمون، والذي يساعد على إزالة قشرة الرأس.

- صفار البيض، يفيد في التخلص من قشرة الرأس وذلك عن طريق:

- خفق مقدار صفار بيضة أو بيضتين ويوضع على شعر جاف.

- وضع قبعة بلاستيكية على الشعر ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب.

أعراض ظهور قشرة الشعر

- ظهور رقائق جلدية على فروة الرأس صغيرة الحجم وبيضاء اللون أو كبيرة وصفراء دهنية.

الشعور بحكة في فروة الرأس أو الحاجبين أو حول الآذن أو على الأنف أو في منتصف الصدر والظهر.