طريقة عمل ديك رومي في الفرن.. بوصفات مختلفة وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الديك الرومي».. من أحد الوجبات المثالية التي تزين مائدة الطعام خاصة في المناسبات والعزومات العائلية، إذ يتمتع بمذاق مميز وشهي، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الديك الرومي، في خطوات سهلة وبسيطة «زي المطاعم»، لذا تعرض «هٌن»، خلال التقرير التالي طريقة عمل ديك رومي في الفرن، على طريقة الشيف مروة مهني، مقدمة برنامج «طعم ولون» على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل ديك رومي في الفرن

المكونات

ديك رومي

عصير برتقال «للنقع»

عود قرفة.

3 قرنفل حب للتتبيلة.

3 ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة روزماري طازج.

ملعقة كبيرة زعتر طازج.

بشر ليمونة.

بشر برتقالة.

- للزبدة بالأعشاب

800 جرام زبدة لينة.

2 ملعقة كبيرة روزماري طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زعتر طازج.

بشر 2 ليمونة.

عصير 2 ليمونة.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مجروش.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

لخضار الأرضية

بصل أنصاف.

جزر أنصاف.

كرفس قطع.

عيدان زعتر.

عيدان روزماري.

زيت زيتون.

للحشو

بصل أنصاف.

برتقالة أنصاف.

ثمرة يوسفي.

ليمونة أنصاف.

روزماري طازج.

زعتر طازج.

100 مل عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

200 جرام زبدة باردة.

ملح.

شبت مفروم.

زعتر طازج.

صوص الكرانبيري

٣٥٠ جرام كرانبيري.

عود قرفة.

بشر ليمون.

نصف كوب عصير برتقال.

ثلاثة أرباع كوب سكر بني.

ملح وفلفل أبيض.

نصف كوب ماء.

عود روزماري.

٣ ملعقة كبيرة زبدة.

٣ ملعقة كبيرة دقيق .

للسوتيه

٢ بصلة مفرومة.

٣ فص ثوم مفروم.

عود قرفة.

لتر مرقة.

٢ ورقة لورا.

كوب روزماري طازج مفروم.

كوب زعتر طازج مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كريمة طبخ.

ملعقة كبيرة ورشيستر شاير صوص.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

- لـ جزر التقديم

جزر بيبي مسلوق.

٤ ملعقة كبيرة زبدة.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

2ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم.

ملح وفلفل أسود.

للتقديم

اسبراجوس مسلوق.

فاصوليا خضراء مسلوقة.

كرنب بروكسل مسلوق.

لوز شرائح.

كرانبيري مجفف.

رمان.

يوسفي.

برتقال أحمر.

روزماري طازج.

توت كرانبيري.

خطوات عمل ديك رومي في الفرن

تخلط جميع مكونات الديك الرومي معا.

ينقع الديك ليلة كاملة في نقيع البرتقال.

التتبيلة

- تخلط جميع المكونات معا، ويتبل الديك في التتبيلة، ويترك ليلة كاملة أخرى.

للزبدة

- تخلط جميع المكونات في الكبة.

- يدهن وجه الديك الرومي، ومن تحت الجلد بمزيج الزبدة.

- يحشى بالحشوة، ويغلق باستخدام دبارة.

- وترص الأرضية في صينية فرن.

- يوضع الديك على شبك فرن فوق الصينية.

- يترك في الفرن نحو 3 ساعات، أو حتى تمام الطهي.

- يرص خضار وفواكه التقديم.

- يضاف على الوجه صوص الزبدة والليمون.

يضاف الكرنبيري المجفف واللوز المحمص.

لصوص الكرنبيري

- تسخن جميع المكونات معا على النار عدا الماء والبرتقال.

- يترك على النار حتى يذوب السكر تماما.

- يضاف البرتقال تدريجيا حتى يتجانس القوام.

للجزر

- تسخن الزبدة على النار مع السكر حتى يتكرمل.

- تضاف المكونات المتبقية والجزر، ويقلب سريعا حتى يغلف الجزر بالسكر ويتكرمل.

- تسخن الزبدة على النار مع السكر حتى يتكرمل,

- تضاف المكونات المتبقية والجزر ويقلب سريعا حتى يغلف الجزر بالسكر ويتكرمل

لصوص الزبدة:

- يسخن الليمون والثوم معا على النار.

- تضاف الزبدة تدريجيا مع التقليب حتى يتجانس القوام، ويصبح القوام كريميا.

- يضاف الزعتر والشبت

لصوص الجريفي

- تسخن الزبدة على النار، ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون، ويترك جانبا.

- يسخن زيت الزيتون على النار، ثم يضاف البصل والثوم المفروم مع التقليب حتى يذبل.

- تضاف المكونات المتبقية، الملح والفلفل ونقلب.

- يخفق بالخلاط الكهربائي، ثم يضاف الرو والمرقة.

- يترك على النار مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي.