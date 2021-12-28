أحمد السقا يتلقى رسالة دعم من مها الصغير: «شوفوه النهاردة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تصدر الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، أحاديث منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تصريحاتهم حول علاقتهما الزوجية، وانفصالهما مرتين فيما مضى، دعمت الأخيرة زوجها على طريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك مع توقيت عرض حلقة استضافته اليوم بالبرنامج الإماراتي «ABTalks».

ونشرت مها الصغير على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، البرومو الرسمي الخاص بحلقة استضافة زوجها بالبرنامج الإماراتي، وأرفقت عليها تعليقًا بالإنجليزية: «شوفوا أحمد السقا اليوم، هذا هو اللقاء الإعلامي الأفضل له».

حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وليلة أمس، تصدرت حقيقة طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت الأخيرة في لقاء إعلامي، مؤخرًا، وتحدثت عن جوانب وكواليس من علاقتها بزوجها.

وكشفت مها الصغير خلال لقاءها في برنامج «CutheCrap» المعروض على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، للمرة الأولى عن انفصالها وزوجها مرتين خلال سنوات ارتباطهما، لكن علاقتهما عادت مجددًا، وهو ما شكل صدمة كبيرة للعديد من المحيطين بهما.

وقالت «مها» خلال تصريحاتها: «انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي».

حديث أحمد السقا عن زوجته وأولاده

وخلال البرومو الرسمي المعروض لحلقة الفنان أحمد السقا مع برنامج «ABTalks»، كشف عن حبه الشديد لزوجته وأولاده، ومدى تضحياته لهم، إذ جاء بالتزامن بعد إثارة الأزمة بين جمهوره حول حقيقة انفصاله عن زوجته.

وقال «السقا» في تصريحاته، إن زوجته لها الفضل في نجاحه أكثر منه، مستطردًا: «أنا ممكن أفني حياتي عشان مراتي وولادي أنا ممكن أموت عشانهم».