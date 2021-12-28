طريقة عمل هريسة الشطة لعشاق الأطعمة الحارة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأكلات الحارة لها عشاقها الذين لا يتذوقون الطعام دون شطة أو مشتقاتها على الأكلات المختلفة التي تعطي الطعام مذاقًا مختلفًا، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل هريسة الشطة المشهورة في المكسيك والسودان وغيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل هريسة الشطة

نقدم لكِ في خطوات بسيطة وسهلة طريقة عمل هريسة الشطة.

المكونات

ربع كيلو فلفل حار أحمر وأخضر.

2 ثمرة فلفل رومى أحمر.

5 فص ثوم.

كوب زيت.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات تحضير هريسة الشطة

- خلط المكونات معا في الخلاط.

- صب الخليط في برطمان وتغطية الوجه بالقليل من الزيت ثم استخدامه عند الحاجة.

طريقة عمل هريسة الشطة على الطريقة المصرية

المكونات

كيلو جرام من الشطة الحمراء.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الكربونات.

نصف كوب من الزيت.

خطوات عمل هريسة الشطة على الطريقة المصرية

إزالة البذور البيضاء التي في الداخل والتخلص من القمع، ثم وضع قرون فلفل الشطة في قدر على نار هادئة.

وضع الملح والسكر والكربونات وتركها لمدة عشر دقائق.

وضع المكونات في الخلاط وفرمها جيدا.

وضع ربع كوب الزيت وتقلب، يترك المزيج حتى يبرد، ويوضع في برطمان داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد هريسة الشطة

خفض نسب الكولسترول في الدم.

تنظيم نبضات القلب.

تنشيط الدورة الدموية.

تسهيل عملية الهضم.

حرق الدهون.

مفيدة لمرضى السكري.

تخفيف آلام المفاصل خاصة عند كبار السن.

فاتحة للشهية.

تساعد في العلاج من مرض السرطان.

الحماية من تصلب الشرايين والجلطات المفاجئة.

الحماية من مرض الزهايمر.