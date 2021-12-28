طريقة عمل صلصة المكرونة فاطمة أبو حاتي.. «بلاش الجاهزة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل صلصة المكرونة تعتبر من أساسيات إعداد وجبة المكرونة بأنواعها المختلفة، فضلًا عن فوائدها الكبيرة، إذ تحتوى على العناصر الغذائية المهمة لدعم صحة الأفراد، لذا يلزم معرفة طرق إحضارها في المنزل، والبعد عن الصلصة الجاهزة التي تحتوي على عناصر كيميائية وصناعية قد تضر بالصحة، وتسبب العديد من الأمراض على المدى البعيد.

ولا تقتصر طريقة عمل صلصة المكرونة على إعداد الوجبة فقط، إذ تدخل في العديد من الوجبات التي ترغب السيدات في إحضارها لأسرهن، مثل الكشري وغيره من الوجبات، إذ تحرص جميعهن على إعدادها لما تضفيه من مذاق شهي، وتوافر مكوناتها في جميع البيوت المصرية.

وللسيدات وربات المنازل التي تحرصن على تقديم وجبات المكرونة لأسرهن وأطفالهن تستعرض «هن» في الموضوع التالي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير صلصة المكرونة في المنزل، وفقًا لخبيرة المطبخ فاطمة أبو حاتي عبر برنامج «العزومة» المذاع عبر فضائية «PNC» فود.

مقادير تحضير صلصة المكرونة

- عشر حبات من الطماطم الطازجة.

- بصلة مبشورة.

- معلقة صغيرة ملح.

- معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

- نصف معلقة من السكر.

- نصف معلقة من الكمون، كسبرة، فلفل أسود.

طريقة تحضير صلصة المكرونة

- قومي بإحضار حبات الطماطم الطازجة، واضربيها جيدًا في الخلاط، حتى يصبح القوام متجانس مثل العصير.

- جهزي صينية أو وعاء على نار هادئة، وضيفي القليل من الزيت.

- قومي بوضع البصل المبشور إلى الزيت مع التقليب جيدًا حتى يذبل، ويميل لونه للأصفر.

- ضيفي الثوم مع التقليب لمدة دقيقة.

- قومي سيدتي بإضافة عصير الطماطم، والملح، والكمون، والفلفل الأسود وجميع التوابل المذكورة إلى الخليط مع التقليب جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.

- يمكنك إضافة الأعشاب التي ترغبيها، مثل الريحان.

- غطي القدر لمدة 15 دقيقة واتركيه على النار، حتى تسبك تمامًا وتكون جاهزة لعمل المكرونة.