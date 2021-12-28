طريقة عمل البيتزا الصيامي بخطوات بسيطة مثل المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البيتزا».. إحدى أنواع المعجنات التي تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها الشهي وطرق إعدادها المختلفة، وبالتزامن مع احتفال المسيحيين بأعيادهم خلال تلك الآونة، يحرص الكثير منهم على تناول البيتزا بشكل صيامي، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل البيتزا الصيامي، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة» بخطوات سهلة مثل المطاعم.

طريقة عمل البيتزا الصيامي

- مقاديرعمل البيتزا الصيامي

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت ملعقة صغيرة

خميرة فورية

ماء

للعجن

رشة ملح

رشة سكر

جزر

كوسة

بطاطس

زعتر جاف

فلفل أسود

ملح

الصوص عصير طماطم

زيت

زعتر جاف

ثوم

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير بيتزا صيامي بالخضار

يخلط الدقيق والملح والسكر والخميرة، ثم يضاف الزيت والماء.

يقلب الخليط حتى الحصول على العجين، وتترك لتتخمر، ثم تفرد بالنشابة وتوضع في صينية مدورة.

تخلط الكوسة والجزر والبطاطس المبشورة مع الملح والفلفل والزعتر والزيت.

يوضع على العجينة صوص الطماطم بعد أن يتسبك ويبرد قليلاً.

يضاف خليط الخضار ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

الصوص:

يخلط على النار عصير الطماطم والثوم والزعتر والزيت والملح والفلفل.

يترك على النار حتى يغلي ويتسبك.

طريقة أخرى لتحضير البيتزا الصيامي

- مقادير أخرى لـ عمل البيتزا الصيامي

1 كيلو دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

ملح

ماء دافىء

زيت ذرة

شرائح مشروم

خضار شرائح مطهو

بصل مشوي

زيتون شرائح

صلصة البيتزا:

زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

صلصة طماطم

طماطم كونكاسيه مكعبات

زعتر سكر أبيض

- طريقة تحضير البيتزا الصيامي

تخلط الخميرة والسكر والماء الدافئ ورشة الملح جيدا.

يضاف الدقيق و قليل من الزيت، وتعجن بشكل جيد وتترك لتتخمر.

تفرد عجينة البيتزا، وتوضع في صينية مدهونة.

توضع على العجين الصلصة مع القليل من زيت الزيتون.

يضاف الفلفل والمشروم والبصل والزيتون والخضار، وتدخل الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 10دقائق وتقدم بالهنا.

- صلصة البيتزا

توضع طاسة على النار بها زيت زيتون.

يشوح الثوم في زيت الزيتون، ثم تضاف الطماطم والصلصة.

يوضع قليل من السكر مع قليل من الزعتر، وتترك على النار تغلي ثم ترفع.

وتستخدم مع البيتزا.