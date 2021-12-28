3 أبراج هم الأكثر حظا ماليا في 2022.. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

نحلم جميعاً أن نكون من الأثرياء، ولهذا نجتهد في العمل لكي نحصل على مقابل مادي، ونشتري به ما نحلم.

وإن كنت ممن يتابعون توقعات الأبراج، فإننا نذكر لكم أكثر الأبراج حظاً في المال لعام 2022، وذلك وفقا لموقعي "timesofindida" و"elitedaily".

-القوس

القوس هو البرج الأكثر حظًا مالياً لعام 2022، سيقوم بعمل مشروع، ما يساعد في زيادة الدخل بشكل كبير.

-الحوت

هو ثاني أكثر الأبراج حظًا، قد يواجه بعض المشاكل المادية في بداية السنة، ولكن سيتغير كل شيء في صالحك منتصف العام، لا تقلق.

-العذراء

من المعروف عنهم أنهم يحبون الدقة والمثالية، وفي عام 2022 سيقومون باستخدام ذلك في صالحم لتحقيق أفضل المكاسب المالية.