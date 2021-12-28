أغرب قصة انتقام قلبت "السوشيال" في 2022.. "الكلاب اتقلتوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كان 2021، عاما مليئا بالأحداث والأخبار سواء الجادة أو حتى الطريفة والغريبة، والتي تصدرت اهتمامات المصريين ونقاشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل أغرب قصة انتقام طريفة شهدتها 2021، هو قتل نحو 250 كلبا على يد مجموعة من القرود.

في ولاية ماهاراشترا الهندية، أقدم مجموعة من القرود على قتل ما يصل إلى 250 كلبًا، عن طريق رميهم من أعلى المباني العالية والأشجار بدافع الانتقام، بعد أن أنهى مجموعة من الكلاب حياة قردًا رضيعًا.

وأثار الحادث الغريب جدلًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورًا، أظهرت بعض القرود أثناء اصطيادهم للكلاب للانتقام منهم.

وقال السكان الولاية الهندية لوسائل الإعلام إن القرود تصطاد الكلاب بمجرد رؤيتها ثم تصطحبها إلى مكان مرتفع أو أعلى شجرة أو مبنى، ثم تقوم القرود بإلقاء الكلاب من المرتفعات حتى الموت، وفق ما ذكر موقع "insider".

وذكرت مجلة "نيوزويك"، أنه تم استدعاء مسؤولين من إدارة الغابات المحلية للمساعدة في السيطرة على القردة المنتقمة ولكن لم يتمكنوا من الإيقاع بأحدهم.

وبعد أن فشل المسؤولون في التعامل مع المشكلة، حاول سكان القرية إنقاذ الكلاب، ولكن عندما فعلوا ذلك، قامت القرود بمقاومتهم وبعض الرجال سقطوا من المرتفعات.

ومن الواضح أن القرود لا تكتفي بقتل الكلاب ولكنها تلاحق الأطفال الصغار، وهذا بدوره خلق حالة من الذعر.