كورونا اليوم: علامة على جلدك تكشف إصابتك بأوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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4 أعراض لأوميكرون تختلف عن دلتا

تعد كل من دلتا وأوميكرون متغيرات متحولة للسلالة الأصلية لـ كوفيد-19، والتي نشأت في الصين في عام 2019، تم التعرف على دلتا لأول مرة في الهند في عام 2020، ثم أدت لاحقًا إلى الموجة، بينما تم الإبلاغ عن حالات متغير أوميكرون لأول مرة من جنوب إفريقيا.

تختلف أعراض كلا النوعين عن بعضها البعض، يكشف الخبراء أن التعب وآلام المفاصل والبرد والصداع هي أربع علامات شائعة لأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في نوع دلتا، بصرف النظر عن ذلك، فإن فقدان حاسة الشم والذوق، والتي كانت من العلامات الشائعة لدلتا، نادراً ما شوهدت في الحالات المصابة بأوميكرون، وفقا لموقع timesofindia.

علامة على جلدك تكشف مبكرًا عن إصابتك بأوميكرون

حالة من القلق انتابت العالم بعد الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمتغير أوميكرون الجديد لفيروس كورونا، الذي يبدو أن أعراضه مختلفة عن الإصابات بالبدائل السابقة للفيروس، وتتضمن أعراض أوميكرون علامة هي الأقل شيوعًا بالنسبة للأعراض الأخرى، والتي يمكن أن تساعد في اكتشاف الإصابة بتلك السلالة الجديدة سريعة الانتشار، وفقًا لموقع express.

مع ارتفاع حالات أوميكرون بسرعة كبيرة، يمكن أن تساعد القدرة على اكتشاف الأعراض والعزل في إدارة انتشار الانتقال، ويبدو أن هناك القليل من العلامات الرئيسية للمتغير الجديد، ومع ذلك، يمكن أن تشير علامة معينة على الجلد أيضًا إلى سلالة الفيروس التاجي، تم إجراء دراسة الأعراض من قبل أطباء وعلماء من جامعات مختلفة، بما في ذلك جامعة هارفارد في لندن، بالتعاون مع تطبيق زوي كوفيد المستخدم في مراقبة أعراض فيروس كورونا وتتبع انتشاره، وكشفت أن الطفح الجلدي هو أحد الأعراض السائدة لـ كورونا والتي ربما لم يسمع بها الكثيرون.

طبيب يكشف كيفية تقوية مناعة الجسم ضد "أوميكرون" عشرة أضعاف

أعلن الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف، أن الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد-19" يمكن أن بصابوا بمتحور "أوميكرون" أيضا، وهذه المناعة الهجينية تزيد مناعة الجسم بعشرة أضعاف.

ويشير الطبيب، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن متحور "أوميكرون" يتميز عن متغيرات الفيروس التاجي المستجد الأخرى، بسرعة انتشاره. واستنادا إلى هذه الخاصية، والمعلومات المتداولة، لا احد محميا منه، بما فيهم الذين تعافوا من "كوفيد-19" الناجم عن سلالة "دلتا"، ووفقا له، التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد يضمن حماية أكثر موثوقية، مع انه لا يضمن حماية 100 بالمئة منه، وفقا لروسيا اليوم.