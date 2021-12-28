ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف سرا عن والدتها في «صاحبة السعادة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابنة شيرين عبد الوهاب الصغيرة «مريم»، تصدرت تريند محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب كشفها عن سر متعلق بشخصية والدتها، خلال البرومو الرسمي، لاستضافتها مع والدتها وشقيقتها ببرنامج «صاحبة السعادة» في ليلة رأس السنة الجديدة.

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن سر خاص بوالدتها

وخلال البرومو الرسمي الذي عُرض قبل أيام، ظهرت الابنة الصغرى للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي ترد على أحد الأسئلة الخاصة بوالدتها الفنانة، والذي ألقته عليها الفنانة إسعاد يونس خلال الحلقة، قائلة لها: «أول حاجة بتعملها لما بتكون متضايقة»، لترد «مريم»: «بتنام أو بتعيط».

علاقة شيرين عبد الوهاب ببناتها

علاقة قوية تربط الفنانة شيرين عبد الوهاب بابنتيها «هنا» و«مريم»، من طليقها الأول الموزع الموسيقي محمد مصطفى، إذ تحرص الأولى على نشر اللحظات الخاصة التي تجمعها ببناتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

سعر فستان شيرين عبدالوهاب مع صاحبة السعادة

ظهرت شيرين مع صاحبة السعادة، وفقا للفيديوهات والصور المتداولة من برومو الحلقة المنتظرة، وهي مرتدية فستان «ميتالك سيلفر» تميز بطوله، وواسع بشكل قليل، وله أكمام طويلة، وفتحة صغيرة من منطقة الصدر.

وجاء فستان «عبد الوهاب» بالحلقة المنتظر عرضها في ليلة رأس السنة، من تصميم شركة الأزياء العالمية «Ounass»، بلغ سعره 3749 ريالًا سعوديًا، ما يعادل نحو 16 ألف جنيه مصري.

ظهور صادم لـ شيرين عبد الوهاب

وقبل أسابيع، وخاصة في أول أيام ديسمبر الجاري، طلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ«لوك» صادم لجمهورها ومتابعيها في أنحاء الوطن العربي، وذلك خلال الظهور الأول لها بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، خلال إحياؤها حفل غنائي في دولة الإمارات العربية.

وعلى خشبة المسرح، طلت شيرين وهي حليقة الرأس، وترتدي فستان ذهبي لامع، إذ جاء ظهورها بشكل صادم فلم يتوقعه أحد من متابعيها، وسرعان ما تصدرت أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.