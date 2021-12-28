الامارات | طعام رائع يقلل التهاب المفاصل.. تناولوه مرتين أسبوعياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طعام رائع يقلل التهاب المفاصل.. تناولوه مرتين أسبوعياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التهاب المفاصل هو حالة شائعة تسبب الألم والالتهاب في المفصل، ولسوء الحظ يمكن أن يكون التهاب المفاصل مؤلماً جداً لبعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة، وقد يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وذكرت مصادر طبية أن هناك نوع من الطعام يجب تناوله مرتين أسبوعيا لتقليل الأعراض التي يسببها التهاب المفاصل.

ويعاني أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة من التهاب المفاصل، وفق صحفية "إكسبريس" البريطانية، وبالإضافة إلى التسبب في الألم والتصلب، يمكن أن يتسبب الالتهاب في تلف دائم للمفصل، لذا فإن بدء العلاج الفعال مبكراً يمكن أن يساعد في تقليل الضرر.

وبحسب الصحيفة هناك بعض تغييرات في نمط الحياة قد تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل، وتشمل هذه التغييرات اتباع نظام غذائي صحي والتحكم في الوزن، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن قد يزيد ذلك من مضاعفات التهاب المفاصل ويساهم في زيادة الآلام.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه من المهم جداً تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصاباً بالتهاب المفاصل، حيث أن تناول الطعام الصحي سيمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي، مع الحرص على تناول الفاصوليا مرتين في الأسبوع أو أكثر، بعد استشارة الطبيب المعالج لإضافتها للنظام الغذائي.

وتشير الهيئة إلى أن الفاصوليا مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، والتي تساعد على خفض بروتين سي التفاعلي ، وهو مؤشر للالتهاب الموجود في الدم، والفاصوليا هي مصدر ممتاز وغير مكلف للبروتين، وغذاء صحي يحتوي على مضادات الأكسدة.

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي يمكن أن يعالج التهاب المفاصل، لكن ثبت أن بعض الأطعمة تقوي العظام وتحافظ على جهاز المناعة وتحارب الالتهابات، ويقترح إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي المتوازن للمساعدة في تخفيف الألم وأعراض التهاب المفاصل الأخرى.

وتؤكد الهيئة ضرورة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أن تقوم بإنقاص وزنك لأن ذلك يساعدك حقاً في التعامل مع التهاب المفاصل، حيث يضع الوزن الزائد ضغطاً زائداً على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، مما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة، وبالتالي فإن إنقاص الوزن سيساعدك على تجنب الآلام.

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