الامارات | أعراض متحور أوميكرون.. 5 علامات تظهر سريعاً بعد الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متحور أوميكرون.. 5 علامات تظهر سريعاً بعد الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ أن تم التعرف على متحور أوميكرون لفيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا منذ أكثر من شهر بقليل، لا يزال يتم استشكاف البيانات المتعلقة بأعراض وقدرات المتحور الذي انتشر في العديد من البلدان حتى أصبح المتحور السائد في الولايات المتحدة، ووفقاً للبيانات الواردة من المملكة المتحدة التي تصدر فيها أوميكرون الإصابات الجديدة، فإن هناك خمسة علامات تظهر سريعاً بعد الإصابة خلال 48 ساعة.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن تطبيق ZOE الذي يسجل عليه المصابون الأعراض التي يعانوها، تبين أن نسبة كبيرة من المصابين ظهر لديهم خمسة أعراض بعد يومين فقط من الإصابة.

وتشمل الأعراض الخمسة لمتحور أوميكرون ما يلي:

جفاف / حكة في الحلق

صداع

إرهاق

سيلان الأنف

العطس

وتضيف الصحيفة أنه إذا كانت هذه الأعراض الخمسة السابقة تبدوا كثيراً مثل أعراض الزكام ، فأنت لست مخطئاً، لأن أعراض متحور أوميكرون مشابهة لنزلات البرد، ويجب إجراء مسحة الأنف للتأكد من إن كانت الإصابة نزلة برد عادية أم متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

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