6 خطوات للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.. أبرزها الغسول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتعدد أنواع البشرة، وطرق العناية بها، من شخص لآخر، خاصة في فصل الشتاء، إذ تختلف حسب درجة استقبالها فصل الشتاء، وتتنوع مابين البشرة الدهنية والجافة والعادية والمختلطة، ويجب التفرقة بين أنواع البشرة عند العناية بها.

وفي هذا الصدد، ذكر عمرو الزهار، خبير العناية بالبشرة، عددًا من الطرق المتنوعة للحفاظ على نضارة البشرة وتجميلها في فصل الشتاء، وأوضح الفرق بين أنواع البشرة المختلفة.

الطرق المتنوعة للحفاظ على نضارة البشرة وتجميلها في فصل الشتاء

- البشرة الدهنية

تتميز بإفراز شديد للدهون من خلال الغدد الدهنية، وظهور حب الشباب والبثور السوداء، كما أن البشرة الدهنية تعاني من المسام الواسعة والبثور البيضاء.

- البشرة الجافة

تعاني من جفاف شديد في جميع أنحاء البشرة وخاصة في فصل الشتاء، ويظهر على هذا النوع من البشرة علامات تقدم العمر.

البشرة العادية

هذا النوع من البشرة لايعاني من أي مشاكل من أنواع البشرة، إذ دائما يحدث توازن لإفراز الدهون على الجلد.

- البشرة المختلطة

عبارة عن مزيج من مشاكل البشرة الجافة وتظهر في منطقة الخدود والذقن ومشاكل البشرة الدهنية التي تظهر في منطقة الجبهه والأنف تسمي هذه المنطقه بال T-zone، وحل هذا النوع من البشره التوازن الجيد، لإفراز الدهون واستخدام غسول الخاص بالبشرة الدهنية، وأهم خطوة هو الترطيب.

النوع الخامس والأخير يجمع بين نوعين دهنية حساسة أو جافة حساسة.

خطوات العناية بالبشرة في فصل الشتاء

وتوجد مجموعة من الخطوات تساعد على العناية بالبشرة في فصل الشتاء، أوضحها عمرو الزهار، لـ«هٌن»، في 6 خطوات:

- استخدام الغسول الخاص بنوع البشرة.

- استخدام التونر لغلق المسام.

- خطوة الترطيب.

- وضع كريم العين.

- وضع كريم النهار.

- وضع واقي الشمس الخاص بكل نوع بشرة.