غادة عادل تحاصر مجدي الهواري في «قفص الاتهام»: أنا متربية كويس وأنت مش هتعترف بغلطك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواجهة ساخنة شهدها برنامج «بصراحة»، المعروض على قناة «mbc»، بين الفنانة غادة عادل، وطليقها المخرج مجدي الهواري، لأول مرة منذ 5 سنوات بعد الطلاق، ليفتحا قلبيهما ويتحدثا عن أسباب الخلافات أمام الكاميرات، حيث احتد النقاش بين الثنائي بذكر الأعمال الفنية، وكيف كان الزوج يتدخل في الاختياراتها، إذ قالت: «من كتر خوفك عليا كنت بتعمل عليا حماية زيادة عن اللزوم، لأني كان ممكن أعمل أدوار كتير جدا، شوف كمية الأفلام اللي كان ممكن أمثلها ومحصلش».

غادة عادل تهاجم مجدي الهواري

برر مجدي الهواري حمايته الزائدة على غادة عادل، بأن لم يرغب في أن يكون لها تاريخ سيئ: «دلوقتي معندكيش هيستوري، أو باك جراوند، حد يقول عليكي حاجة وحشة»، لترد عليه الأخيرة: «في أفلام خليتني أعملها عايزة أعيط بسببها، وكنت عايزة أسيب التمثيل، وفي الآخر أنت عايزني الكيوت الطيبة البريئة، أنا ممثلة لازم أعمل كل الأدوار، أنت كنت خايف عليا، وتقولي مبيلقش عليكي أدوار تانية، يعني إيه يليق ولا ميلقش عليا؟».

كنت بتكتم جوايا الجراءة

في منتصف الحوار، حاولت غادة عادل، التقليل من حدة الكلام مع مجدي الهواري، لتؤكد: «أنا مش زعلانة منك، بس أنت كنت بتكتم جوايا الجراءة، وحاططلي قوانين واعتبارات وعيال وأهالينا والناس، إيه المشكلة لما أعمل دور مجنونة، وحتى في قصص الحب، مكنتش بترضى غير من خلالك، أنت من بداية شورت وفانلة وكاب، وأنت بتمنعني من أدوار معينة، اتكتم جوايا إحساس أني أفك، كان لازم شخصيتي تكون أقوى من كده شوية، شوف كم الأفلام اللي معملتهاش بدافع الغيرة».

تلك الاتهامات رد عليها الهواري، بأنه كان يرغب في حمايتها من أن يكون لها تاريخ سيئ في السينما، «السي في بتاعك مفيهوش حاجة تندمي أنك عملتيها، لأن شريط السينما هيعيش لما نموت، فلازم الذاكرة تفضل عطرة باللي إحنا بنعمله، أنتي بقيتي غادة عادل، عشان الإطار الصح اللي أنا شفته من وجهة نظري، وأنتي مشيتي عليه».

لترد غادة، مرة أخرى: «بتركز في اختياراتي على مزاجك، وكنت بضايق جدا، مجدي أنت عمرك ما هتعترف بأخطائك، كان في كبت»، ليدافع طليقها عن نفسه: «كنت بعتبرك زي بنتي، أنتي تربيتي، وأهلك ناس طيبين جدا، جيتي القاهرة فأنا اتجوزتك»، لتختتم الفنانة: «كنت بتعاملني زي بنتك وأنا مراتك، أنا متربية أحسن تربية».