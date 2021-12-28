نصائح لجعل الغرف أكثر اتساعا.. «بلاش ديكورات بني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الإقامة في غرفة واسعة ومريحة من الأمور المحببة لأغلب الناس، لكن أحيانا اختيار أنواع معينة من الديكورات وقطع الأثاث، تجعل مساحة المنزل تبدو أصغر، والحل في غاية البساطة من خلال اتباع مجموعة من الحيل وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي، لجعل الغرف تبدو أوسع.

طلاء السقف باللون الأبيض

من الحيل الرائعة التي تزيد من مساحة الغرف، طلاء الجدران والسقف باللون الأبيض، فهذا يجعل المساحة تبدو أكبر، بالإضافة لاستخدام مساحة التخزين المخفي تقلل من استهلاك قطع أكثر من الأثاث التي تضيق من المساحة.

الستائر

قومي بتركيب ستائر يبلغ امتدادها من الأرض حتى السقف، بالإضافة لترك النوافذ مفتوحة في أغلب الأوقات، فالإضاءة النافذة تمنح إحساسا باتساع المكان.

التقليل من الديكورات الزخرفية

إذا كانت مساحة المنزل والغرف ضيقة، يفضل التقليل من استخدام الديكورات الزخرفية كبيرة الحجم، والاكتفاء بلمسات بسيطة.

التقليل من الكراسي

ينصح خبراء الديكور بالتقليل من أعداد الكراسي، والاكتفاء بـ أريكة واحدة.

نصائح لزيادة مساحة الغرف الضيقة

الإكثار من المصابيح

يساعد استخدام مصابيح متعددة على توزيع الضوء بالتساوي في المكان، مما يمنح إحساسا بالاتساع، على عكس الاعتماد على مصباح واحد فقط.

وضع الديكورات بـ زاوية

وضع اللوحات والديكورات في الزوايا يمنح إحساس بالمساحات المفتوحة، ويجعل المكان يبدو أكبر من مساحته الحقيقية.

شراء أساس متعدد الاستخدامات

الأساس متعدد الاستخدامات يوفر عليك شراء قطع أكثر من الديكورات وهذا يضفي شعورا بالفراغ وزيادة مساحة المكان.

الرفوف

ينصح خبراء الديكور باستعمال الرفوف المعلقة على الحوائط بدلا من المكاتب الكبيرة التي تأخذ مساحة كبيرة من المكان.

المرايا

استخدام الكثير من المرايا في أرجاء البيت يساعد في عكس الإضاءة، لذلك ينصح بوضع مرايا في أجزاء متفرقة من المنزل، ويفضل أن تكون طولية الشكل لإيحاء أكثر بالاتساع.

استخدام الأثاث ذو الألوان الفاتحة

الأثاث ذو الألوان الفاتحة يمنح شعور باتساع المكان، على عكس الأثاث وقطع الديكورات ذات الألوان الداكنة، التي توحي بالضيق.

تجنب الفوضى

الفوضى أحد أكثر الأمور الشائعة التي تجعل الغرفة والمنازل أكثر ضيقا، لذلك ينص الخبراء بالتخلص من الفوضى بشكل منتظم لمنع تكدسها وتضييق المكان.