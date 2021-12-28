خبير أبراج يكشف توقعات برج العذراء في 2022.. نصائح وتحذيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2022؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع، وهنا يكشف لنا محمد صبحي خبير الأبراج حظوظ مواليد برج العذراء خلال السنة الجديدة.

توقعات الحياة العاطفية لعام 2022:

مواليد برج العذراء غير المتزوجين لديهم ارتباط في عام 2022 أما المتزوجين لديهم راحة وحالة من الاستقرار والتناغم مع شريك حياتهم.

توقعات الحياة المهنية لعام 2022:

يتأخر مواليد هذا البرج كثيرا فالوصول لأهدافهم في 2022 ويشترط لتحقيق انجازتهم أن يستغلوا الفرصة جيدا ولا داعي إلى التسرع.

توقعات الحياة الصحية لعام 2022:

في بداية عام 2022 يمرون مواليد برج العذراء بأوقات صحية صعبة ثم تنتهي علي خير، لذا يجب عليهم المحافظة علي صحتهم الجسدية.