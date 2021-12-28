جديد أعراض أوميكرون.. أحدهم علامة على جلدك والآخر يمكنك سماعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من القلق انتابت العالم بعد الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمتغير أوميكرون الجديد لفيروس كورونا، الذي يبدو أن أعراضه مختلفة عن الإصابات بالبدائل السابقة للفيروس.

وتتضمن أعراض أوميكرون علامة هي الأقل شيوعًا بالنسبة للأعراض الأخرى، والتي قد تساعد في اكتشاف الإصابة بتلك السلالة الجديدة سريعة الانتشار، وفقًا لموقع express.

مع ارتفاع حالات أوميكرون بسرعة كبيرة، يمكن أن تساعد القدرة على اكتشاف الأعراض والعزل في الانتشار والالانتقال، ويبدو أن هناك القليل من العلامات الرئيسية للمتغير الجديد، ومع ذلك، تشير علامة معينة على الجلد أيضًا إلى سلالة الفيروس التاجي.

وكشف أطباء وعلماء أن الطفح الجلدي هو أحد الأعراض السائدة لـ كورونا والتي ربما لم يسمع بها الكثيرون.

العلماء درسوا الأعراض، في جامعات مختلفة منهم جامعة هارفارد في لندن، بالتعاون مع تطبيق زوي كوفيد المستخدم في مراقبة أعراض فيروس كورونا وتتبع انتشاره.

وأفاد تطبيق "زوي كوفيد" بأنه بناءً على تكرار ظهور الطفح الجلدي يجب اعتباره علامة رئيسية رابعة لعدوى فيروس كورونا، فيبدو أن العلامات الجلدية الأكثر شيوعًا لـ كوفيد هي الطفح الجلدي وما يسمى بـ كوفيد أصابع اليدين والقدمين.

تصف أصابع اليدين والقدمين، التي يشار إليها أيضًا باسم تورم الأصابع، نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، والتي يمكن أن تشعر بالألم، عادة ما تكون هذه النتوءات غير مسببة للحكة وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الأصغر سنًا المصابين بفيروس كورونا.

وهناك نوعان آخران من الطفح الجلدي لوحظ في المرضى، البسيط، والشائك وهو الذي يظهر فجأة على شكل نتوءات بارزة على جلدك يمكن أن تأتي وتختفي بسرعة كبيرة.

على عكس أصابع اليدين والقدمين كوفيد، يمكن أن تكون هذه العلامة المعينة حكة، فغالبًا ما تبدأ بحكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين، ويمكن أن يظهر طفح مثل هذا مبكرًا أثناء الإصابة، وقد يستمر أيضًا لفترة طويلة بعد ذلك.

يظهر الطفح الجلدي من نوع الحرارة الشائكة أو الطفح الجلدي من نوع جدري الماء كمناطق من النتوءات الحمراء الصغيرة المسببة للحكة الموجودة في أي مكان على الجسم، ويمكن أن يظهر هذا النوع بشكل شائع على المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين.

ووفقًا لتقارير تطبيق "زوي" قد تستمر هذه العلامة الجلدية المحددة لأيام أو أسابيع، وحذر من أن هذه الأعراض الجلدية تحدث غالبًا عندما لا توجد أعراض أخرى مرتبطة بـ كوفيد-19، مشيرًا إلى أن 21 بالمائة من مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة أبلغوا عن أن الطفح الجلدي هو العرض الوحيد المستمر.

كما عانى 17 في المائة من الطفح الجلدي ليكون "الأعراض الأولى" التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الفيروس في وقت مبكر، وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بأوميكرون والتي تختلف عن الأعراض الأصلية ما يلي:

-حكة الحلق

-سيلان الأنف

-العطس

-آلام عضلية خفيفة

-التعب الشديد

-تعرق ليلي.

ووفقًا لعلماء تطبيق "زوي كوفيد" في المملكة المتحدة، أيضًا فإن العرض الأول لـ أوميكرون والذي يمكن سماعه بدلًا من الشعور به، هو تغيير صوت المصاب، فيشار إلى أن المتغير الجديد ينتج عنه "حلق مخربش"؛ لكن معرفة ترتيب وصول الأعراض يمكن أن يساعد الناس على التصرف مبكرًا لوقف الانتشار، وفقًا لموقع express.

وجدت بيانات تطبيق زوي، حيث يقوم الأشخاص بإدخال أعراضهم، أن الأشخاص يبلغون أيضًا عن تطوير "صوت أجش" نتيجة لهذا البديل، في حين ينتج عن أوميكرون أعراض أكثر اعتدالًا من متغير دلتا، إلا أنه معدي أكثر.