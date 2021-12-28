احذرها.. 4 أعراض لأوميكرون تختلف عن أعراض دلتا كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المحتمل أن يصيب أوميكرون، الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغير السابق، عددًا كبيرًا من السكان في وقت أقل، تكون أعراض هذا المتحور أكثر اعتدالًا مقارنة بمتغير دلتا.

الاختلاف في أعراض أوميكرون ودلتا

يعد كل من دلتا وأوميكرون متغيرات متحولة للسلالة الأصلية لـ كوفيد-19، والتي نشأت في الصين في عام 2019.

وتختلف أعراض كلا النوعين عن بعضها البعض، إذ يكشف الخبراء أن التعب وآلام المفاصل والبرد والصداع هي أربع علامات شائعة لأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في دلتا.

أما فقدان حاسة الشم والذوق التي كانت من الأعراض الشائعة لدلتا، نادراً ما شوهدت في الحالات المصابة بأوميكرون، وفقا لموقع timesofindia.

قد لا يؤدي أوميكرون إلى ضيق التنفس

في الأسبوع الماضي، اقترح طبيب من معهد عموم الهند أن أوميكرون قد لا يؤدي إلى ضيق التنفس مثل دلتا أو نوع آخر سابق من COVID-19 لأنه يتكاثر في الحلق بدلاً من الجهاز التنفسي.

وقال إنه نتيجة لذلك، قد يكون تأثير عدوى أوميكرون ضئيلًا على الرئتين، وهذا يعني أنه عكس "دلتا" الذي تسبب في إصابة كثيرون بالالتهاب الرئوي.

تأثير المناعة الطبيعية واللقاح

يعتقد الخبراء أن متغير أوميكرون يمكن أن يهرب من المناعة التي توفرها العدوى الطبيعية واللقاحات.

ويكون خطر الإصابة بالعدوى الاختراقية (الإصابة بعد اللقاح) أعلى في كلتا الحالتين، Omicron هو متغير جديد وهناك حاجة إلى البحث لمعرفة المزيد عنه.

كيف تحافظ على سلامتك

في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، من الأفضل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة ولياقة بدنية، يعد ارتداء القناع والحفاظ على النظافة والحصول على اللقاح أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالعدوى.