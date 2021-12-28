3 نصائح لا تتغافلها عند الاحتفال برأس السنة.. حفاظا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

كثيرون يستعدون للاحتفال برأس السنة وبداية العام الجديد، كلٌ على طريقته إما الخروج والسهر أو العزومات والأكل.

وسواء كنت تفضل حفلات السهر أو العزائم والأكلات الشهية، فاتبع هذه النصائح التي تحافظ على صحتك، وذلك وفق ما ورد في موقع "healtline".

- اختر وجبات صحية ومفيدة

بمناسبة هذا اليوم تتجمع العائلات للاحتفال بالعام الجديد سوياً، ولكن مع هذا التجمع، يتم ملئ السفرة بمأكولات كثيرة وغير صحية وعلى الرغم من مذاقها الرائع، إلا أنها يكون لها آثار صحية ضارة.

- حافظ على رطوبتك

في التجمعات العائلية غالبًا ما نشعر بالجوع والتعب، لذلك يوصى بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وبدون الحصول على كمية كافية من السوائل، يتسبب ذلك في تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

وفي كل مرة تتناول فيها وجبة خفيفة، أشرب كوب من الماء أولاً، لكي تقلل من خطورة الأعراض.

- لا تسهر لوقت متأخر

النوم المريح في الليل لا يجعلك تشعر بالراحة فقط، ولكنه ضروري لكي يحسن مزاجك، حتى لو كانت لديك خطط سفر للعطلات، تأكد من تخصيص وقت للنوم، لذا ابذل قصارى جهدك للحفاظ على أوقات نومك واستيقاظك بانتظام.