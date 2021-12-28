قصيدة حب وعناق ودعوة عشاء.. هل تقبل غادة عادل العودة إلى مجدي الهواري مجددا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مشادة ساخنة، وكلام صريح من القلب، تحدث الثنائي مجدي الهواري وغادة عادل، عن الحياة بعد الطلاق، وعن احتمالية العودة إلى بعضهما مجددا، خلال مواجهة أمام ملايين المصريين والعرب لأول مرة بعد 5 سنوات من الطلاق، عبر برنامج «بصراحة» على قناة «mbc».

دعوات متبادلة بين غادة عادل ومجدي الهواري

فور الانتهاء من حديث طويل عن أسباب الانفصال، و«الكبت» الذي عانته الفنانة، بدأ الثنائي غادة عادل ومجدي الهواري، تبادل الكلام عن الأعمال الفنية القائمة، ودعوة كلا الطرفين لأعمال الآخر، رغم ما قالته الأولى: «أنا اتلعب بيا تنس طاولة، وبقيت قوية مش زي قبل سنة، بس بقيت فاهمة أنا فين، ودلوقتي أنا في أسعد أيام حياتي، وهقول لولادي مش لازم تتجوز حد شبهك».

ليرد عليها الهواري: «نصحتي لولادي خد اللي شبهك، غير كده ده مش جواز، لأننا لازم تنتازل، الحب بيروح والكيميا هي اللي بتفضل، الروح لازم تكون متشابهة، إحنا كان الحب اللي رابطنا، ولما شخصياتنا اتطورت، لقينا الاختلاف واطلقنا».

هل عودة الثنائي ممكنة؟

سؤال طرحه البرنامج على غادة عادل ومجدي الهواري، ليرد الأخير: «محدش عارف»، لكن جواب الأولى جاء: «الموضوع مش سهل أوي كده».

وسألت غادة، طليقها عن ما يتمناه حاليا، ليرد عليها بقصيدة: «نفسي أفرح يمكن أكتر من زمان، يمكن أنسى إني كنت كل حاجة في قلب هان، قلبي عنوان حبك، وأنتي نسيتي اللي كان.. ديه كلمات تامر راغب، كان لازم أقولها ليكي، في الحلقة الحلوة ديه، ومع كل الطاقة الحلوة اللي أخدتها منك، إيه رأيك أعزمك على العشا؟».

لم تترد الفنانة، وقبلت الدعوة دون تفكير، واحتضنا الثنائي بعضهما، وتبادلا القبلات، وذهبا لتناول العشاء: «ها تحبي تتعشي إيه؟ الباستا اللي بتحبيها؟»، لتختتم غادة اللقاء قائلة: «لا وديني عند الشيف المشهور ده اللي بيعمل حاجات حلوة».