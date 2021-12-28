كلام الحب والطلاق بين أحمد السقا ومها الصغير «رايح جاي».. هل يتوقف الجدل؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار يومين متتالين، خطفت الإعلامية مها الصغير وزوجها الفنان أحمد السقا، الأنظار إليهما من جديد، بعدما خرج كلًا منهما في برنامج مختلف، ليتحدثا عن حياتهما الزوجية، ليكن أيضًا الاختلاف شعار حكايتهما، بداية من الحديث لأول مرة عن الطلاق، الذي وقع بينهما مرتين، وصولا إلى مرحلة الحب والتفاني لأجل الآخر، وربما كان ذلك سببًا في إعادتهما للحياة الزوجية من جديد.

مها الصغير: الانفصال ساعات بيكون أسلم حل

البداية كانت مع مها الصغير، التي لفتت الانتباه بلقائها في برنامج «CutheCrap»، المعروض على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، إذ كشفت عن انفصالها مرتين عن زوجها أحمد السقا، قبل أن يعودا سويًا للحياة الزوجية.

وأوضحت مها، أن الانفصال ربما يكون الحل الأمثل في بعض الأوقات: «انفصلنا ورجعنا مرتين، اتطلقتوا دي كتير من الناس كتيرة مش عارفاها، بحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط»، مؤكده أن هناك مراحل في الحياة يكون الانفصال فيها أفضل الطرق: «ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي».

وأضافت زوجة السقا، أنها تزوجت في مرحلة عمرية مبكرة، إذ كان سنها 20 عامًا: «في أول العشرينات ما بتفكريش في شريك حياتك، هينفع أب، هينفع زوج، هينفع يشيل مسؤولية، أنتي في السن ده بتفكري في أنك هتتجوزي، وفي فستان الفرح، وهقضي الهاني مون فين وكده».

أحمد السقا: مستعد أموت عشان مراتي وولادي

عقب تصريحات الإعلامية مها الصغير، جعتلها تتصدر محركات البحث و«السوشيال ميديا»، بعدما أثار أزمة بين الجمهور، إذ دفعت البعض يتحدث حول حقيقة طلاقهما من جديد، إذ فهمت التصريحات بشكل خاطئ، ظهر «برومو» حلقة الإعلامي الإماراتي في برنامجه «ABTalks» المعروض على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كاشفا لقطات من حلقة منتظرة مع الفنان أحمد السقا، إذ أكد الأخير أن قصة حبه مع زوجته ما زالت مستمرة.

تحدث السقا في «برومو» الحلقة، عن فضل زوجته في حياته: «مها ليها الفضل أكتر منى»، مشددا على حبه الشديد لها ولأبنائهما: «أنا مستعد أموت عشان مراتي وولادي، معنديش مشكلة خالص».