غادة عادل تفاجئ مجدي الهواري بالحديث عن حياتها بعد الطلاق.. صدمته بعد رسالة غزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التقت الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، وجها لوجه لأول مرة على الشاشات، بعد 5 سنوات من الطلاق، ليخوضا سويا مواجهة ساخنة في برنامج «بصراحة» على قناة «mbc»، شهدت مناقشات واتهامات خلال الحديث عن الاختلافات بينهما وأسباب الطلاق، بعد علاقة مميزة استمرت لـ20 عاما، لكن لم يخل اللقاء أيضا من المجاملات المتبادلة، والكلام النابع من القلب في ذكر المميزات التي جمعتهما.

غزل مستتر بين مجدي الهواري وغادة عادل

عبر مجدي الهواري، عن رأيه في موهبة طليقته الفنية، بكلمات تحمل ثمة غزل المستتر، قائلا: «أنتي أجمد ممثلة في مصر، وشاطرة وعندك موهبة»، لترد عليه غادة عادل: «يا ريت الناس تشوفني زيك».

ولم تخل الحلقة من الأسئلة المتعلقة بالحياة وأحوالها، وإلى أي مدى وصلت رحلتهما بعيدا عن بعضهما، ولفت انتباع غادة، ارتداء الهواري عدد من الأساور في يديه، ولم تترد في سؤاله عنها، ليرد عليها بأنها «الطاقة التي نعيش بها»، موضحا أنها «تبعث الطاقة الإيجابية».

أفضل وقت وأنا قاعدة لوحدي

بعد الطلاق، أصبحت غادة عادل تحب الجلوس بمفردها كثيرا: «لما بقعد لوحدي، بحس أن ده أكتر وقت بفكر فيه، وأحدد أنا عايزة إيه بالظبط، من غير ما حد يشوش عليا تماما، وأكتر حاجة حبيتها في حياتي، أني بقيت مسؤولة عن قراراتي، وبحدد لوحدي أنا عايزة إيه، أنا حبيت في حياتي أني بقيت حرة أخيرا».

وسرعان ما قاطعها مجدي الهواري: «أنتي طول عمرك بتعملي اللي أنتي عايزاه، وبتكسري المكتب على دماغنا كلنا، والعربية بتاعتي نزلتي كسرتيها، لو في حاجة مش عجباكي»، لترد طليقته: «بس ده كان كبت لازم أكسر، وعشان كده بنصح الولاد ليل نهار، متعملوش زيي، ولا زي أبوكوا».

وشدد على ضرورة وجود حرية مساحات شخصية في العلاقات: «محدش يتحكم في التاني، وكل واحد حر في قراراته، أنت خليتني بحسد الراجل، كنت بتقعد يومين وتلاتة بره في الشغل، أنا مقدرش أعمل كده، معنديش الحرية دي، الراجل عنده حرية إحنا لا».