طريقة عمل بيت الكريسماس بالشوكولاتة.. جددي الحلويات وابسطي أولادك في رأس السنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا على استقبال العام الجديد، إذ بدأت ربات البيوت من الآن، التفكير في أصناف الأكلات والحلويات، الخاصة بمائدة الاحتفال، حيث لا توجد مناسبة، إلا كانت الحلوى مكون أساسي فيها، ويمكن اعتماد أكثر من صنف حلويات مختلف، يكون مرتبطا بأجواء عيد الميلاد، منها «بيت الكريسماس»، الذي نستعرض خطوات عمله على طريقة الشيف «سالي فؤاد»، مقدمة برنامج «حياتك أحلى مع سالي فؤاد».

مقادير بيت الكريسماس بالشوكولاتة

للكيك:

4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

2 كوب سكر ناعم حبيبات «400 جرام».

كوب كريمة لباني « 200 ملل».

كوب زبدة طرية «200 جرام ».

4 بيضات.

رشة ملح.

فانيلا.

4 أكواب دقيق.

¾ كوب كاكاو خام دريم.

لحشو الكيك:

كريمة زبدة.

لتزيين بيت الكريسماس:

جناش الشكولاتة.

بسكويت سافويار.

بسكويت العسل أشكال باب وشبابيك.

لعمل كريمة الزبدة:

نصف كيلو زبدة بيضاء.

كيلو سكر بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

قليل من اللبن أو الماء «اختياري».

مكونات جناش الشكولاتة:

ربع كيلو كريمة سائلة.

نصف كيلو شكولاتة مبشورة.

طريقة عمل بيت الكريسماس بالشوكولاتة

- تخفق الزبدة أولا مع السكر جيدا، بعد ذلك تضاف الفانيلا والبيض، ويخفق المزيج جيدا.

- الآن ضيفي الكريمة اللباني، واخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح.

- قلبي الخليط حتى تمتزج المكونات فقط، وتدخل العجينة الفرن على درجة حرارة 180، حتى ينضج الكيك.

- اخرجي الكيك واتركيها لتبرد، ثم قطعيها طبقات على شكل هرمي.

- ضعي الحشو ثم غليفه بجناش الشكولاتة، وزينيها ببسكويت السافويار وبسكويت العسل.

الفوائد الصحية للحلوى المكونة من البسكويت

الحلوى المكونة من البسكويت لها كثير من الفوائد، استعرض موقع «verywellfit» المختص بالتغذية، أبرزها كالتالي:

إمداد الجسم بالطاقة

البسكويت يحتوي على الدقيق الغني بالكربوهيدرات، التي تمنح الجسم الطاقة المطلوبة، بالإضافة إلى احتوائه على السكريات.

البروتين

بعض أنواع البسكويت يدخل في تكوينها ألبان، لذلك يمكن اعتمادها كمصدر للبروتين.

الفيتامينات والمعادن

قطعة البسكويت الواحدة تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، من أبرزها الحديد والزنك والكالسيوم.