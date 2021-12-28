حظوظ الأبراج في 2022.. وهذا البرج سيشهد حدثا لم يتكرر منذ 600 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"سنة 2022 ستكون عظيمة"، هكذا توقعت خبيرة التاروو وعلم الأبراج بسنت يوسف، كاشفة عن حظوظ الأبراج خلال العام الجديد، والتي جاءت غالبيتها سعيدة.

وقالت إن هناك زاوية ستحدث لدى برج الحوت لم تحدث منذ أكثر من 600 سنة، وهي اقتران المشتري ونبتون، وهو من أول الأبراج الأكثر حظا ويليه الحمل، ثم الأبراج المائية، وأيضا القوس والأسد، ومن بعدهم بقية الأبراج.

وكشفت بالتفصيل خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، توقعات الأبراج لعام 2022، على النحو التالي:

الحمل

سنة رائعة سيزوره كوكب الحظ من مايو حتى آخر أكتوبر قبل أن يجدد الزيارة مرة أخرى في ديسمبر، وسيكون لديه فرصة رائعة لإثبات وجوده وإظهار إمكانياته وتفوقه العملي والمادي والعاطفي، وهو صاحب القرار الأول والخطوة الجريئة، وحدسه سيوجه لكل ما هو صواب فيما سيعمله في الشهور الأولى.

ماديا سيكون أفضل ولكن التزاماته ستزيد، وقد لا يشعر بالفرق، ويجب أن يتأنى قبل أي خطوة حتى لا يضيع أي فرصة للتقدم والنجاح.

الثور:

حظوظه جيده جدا على مدار السنة، رغم أي صعوبات أو تحديات قد تواجهه، وسيحقق إنجازات كبيرة والفرص متعددة، هو فقط بحاجة إلى تخطي الخطوات وعدم الوقوف عند نقطة معينة.

وماديا ستتمتع بانتعاش مالي، لكن كن حذرا في التعاملات المادية وأي استثمارات تفكر فيها، وقد يكون هناك تغيرات جذرية في العمل، وقدرته أنك التي تجعلها للأفضل.

ستعيد تقييم المعارف في حياتك، وستدخل في علاقات جديدة، ويفضل ألا تثق فيها إلا عندما تتأكد أنها علاقات مثمرة ومفيدة.

الجوزاء:

2022 ستقدم لك فرصا وتفتح أبوابا جديدة، ومعك الحظ والحماية اللذان يوفران لك النجاح العملي، ما ينعكس على وضعك المالي الذي سيكون أفضل.

والوقت عامل أساسي بالنسبة لك، لأن التردد والحيرة أو رد الفعل قد تضيع فرصة مهمة، كن مستعدا ويقظا ومستعدا واحذر المجازفات، وتخلص في هذه الفترة من أي التزامات مالية.

أما عاطفيا فالوضع سيتحسن بعد أول أسبوع من مارس، وقبل ذلك لا تسمح بالهواجس أن تؤثر على حياتك.

ومن أكتوبر إلى يناير 2023 اهتم بصحتك وتجنب المجهود الشاق، أو التعرض

لأي حوادث عارضة بسبب الإهمال.

السرطان:

يمتلك حظوظ طوال السنة خصوصا النصف الأول، وحتى تستفيد منها عليك استعادة كامل قوتك وقدرتك على مواجهة أي صعوبات، وسيكون هناك انتعاش مالي ولكن تجنب المجازفات.

وسيكون هناك تقدم عملي ونجاح، وأيضا استعادة استقرار وتفاهم في الحياة الزوجية، وصحيا وضعك أفضل لكن من سبتمبر ليناير 2023 تحتاج إلى الاهتمام بالغذاء الصحي والنوم لساعات كافية.

الأسد:

الشواهد تؤكد أن التغيرات في حياتك هي للأفضل وإن كنت تكتشف هذا متأخرا، وهناك فرص كثيرة ستعرض عليك، وخذ وقتك قبل أي قرار نهائي، خصوصا بعد شهر أبريل.

وماديا هو عام أفضل خصوصا في الأشهر الأولى، وعاطفيا هي جيدة وبكل الأحوال ستشعر بالاكتفاء عاطفيا.

العذراء:

سنة أفضل بكثير من أعوام فاتت، وسر النجاح والتقدم فيها هو الاستمتاع بالنجاحات الصغيرة، واعتبار أن ما أنجزته هو مهم. وبالفعل هي سنة مهمة جدا وخطوات ستكون في محلها والنصف الأول أفضل من الثاني، وستبدأ صفحة جديدة مختلفة من حياتك.

ماديا وضعك جيد جدا، ومهم ألا تتعرض لأي نوع من أنواع الغش أو النصب والاحتيال، وعاطفيا هي سنة أفضل بعد سنوات عانيت فيها من وحدة أو علاقة متعبة.

الميزان

مستمر في النجاح من العام الماضي، واسم ومركزك في مكانة أعلى وعلاقات ستكون أفضل وبشكل جديد، وبشكل عام أوضاعك المادية ستكون جيدة، والفلك يدعمك بقوة هذا العام أن تدرس أو تتعلم شيء جديد، ولا وجود مفاجآت مبركة بخصوص صحتك، والتزم بإجراءات السلامة.

العقرب:

فرص مهمة جدا لتغيرات جذرية في حياتك كفيلة أنها تحقق نجاح واستقرار لأعوام نجاح، وجزء من التغيرات ما يتعلق بعملك ممكن أن يتم ترقيتك أو تفتح مشروع جديد.

وفي علاقات الزواج يمكن أن تأخذ القرار الحاسم، وماديا وضعك جيد طوال العام لكن النصف الأول أفضل من الثاني.

القوس:

سنة رائعة وحظوظها متدفقة، وأهم قراراتك فيها أنك ستعتزل ما ومن يؤذيك أو يسبب لك أي ضغوط.

النصف الثاني من العام أفضل، مليئا بالأحداث المختلفة وغير المعتادة، ولكنك ستكون مستمتعا بها، وسر نجاحك هو التركيز وعدم التشتت، ولا تلجأ إلا لأهل الاختصاص.

ومن أول العام هناك نجاح عملي ومادي، والنصيحة المعتادة، اصرف بالعقل واعمل حساب المستقبل، والمتزوجين أوضاعهم أفضل، وغير المتربطين سيرتبطون بالشخص المناسب.

واحذر الكسل والخمول.

الجدي:

نجاحك مستمر وإنجازاتك ستزيد في 2022، والحظ الأكبر من نصيبك ستزيد، وهناك ازدهار مادي من مجهودك، وستحصد ثمار أي عمل ستقوم به، وهناك حظوظ ستأتي إليك بشكل مفاجئ.

وعاطفيا وضعك أفضل بكثير سواء متزوج أو غير مرتبط، وصحيا وضعك ممتاز.

الدلو:

فرص كثيرة رائعة هذا العام، المهم أن تقبل عليها بحماس وتستغلها بشكل صحيح، والحظ الأكبر بيدك، أنت من تحقق نجاحك وتقدمك.

نصيحة الفلك أن تلتزم بمجال خبرتك ولا تخرج عنه، وعاطفيا من أفضل الأعوام الماضية بشكل عام، وصحيا يجب أن تهتم بأي أعراض صحية.

الحوت:

أنت أقوى من أي عام، وتمتلك القدرة على فرض ما تريد على أي وضع في حياتك، ويجب أن تفرق بين ما تريد أن تحققه وما تستطيع تحقيقه، ويجب أن تفكر بالعقل والمنطق وليس بالمثالية والعاطفية.

والعام نقطة تحول في حياتك، وهناك تقدم عملي ومادي وعاطفي، وهو أكثر الأبراج المرشحة بقوة لكل هذا.

وسنة ممتازة بالنسبة لك، وحتى الزاوية الفلكية التي تعاكس بقية الأبراج في الأشهر الأخيرة ستمنحك فرص وجرأة وإقدام.