صورته أثناء نومه.. أصالة لا تتوقف عن الغزل في زوجها فائق حسن: قطعة من روحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة رومانسية جديدة، جمعت الفنانة السورية أصالة نصري، بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، أثناء نومه على رأسها، شاركت بها متابعيها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي».

أصالة تتغزل في زوجها حسن فائق بأغنية ورسالة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تغزلت فيها الفنانة أصالة، في زوجها فائق حسن، فقبل أيام طرحت أغنية جديدة لها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حملت اسم «حنين»، لتهديها إليه، بالإضافة إلى توجيه رسالة رومانسية إليه عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، إذ كتبت: «بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي مثله عمّري ما شوفت، بدّي أهديها للطيابة وللشهامة اللي بروحك».

وتابعت في رسالتها الرومانسية: «أنت كتبتها وأنا إلك غنيتها، شكرا حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأول معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، ولا لحظة منّي يأست، ولعندك جبتني، بهدي الغنيّة لضحكتك اللي بلف فيها الدنيا كلها، كلي ثقه فيك، وكلي محبة، وبأحلى ما عندي عم عبر لك، صوتي أحلى ما غنى إليك».

زواج المطربة والشاعر

جاء زواج أصالة وفائق حسن، بمثابة المفاجأة الكبرى لمتابعيها، إذ تم الزواج بعيدًا عن أعين محبيها، وأعلنت المفاجأة ابنتها شام الذهبي، التي عبرت بشكل صريح عن سعادتها بزواج والدتها، خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»، إذ قالت وقتها: «هو شخص جميل وطيب وحنون، وعرف يكسب قلوبنا كلنا، مبسوطة أوي لماما، وسعيدة أنها لقت الإنسان اللي يديها كم الحب اللي هي بتديه، لأنها حد محب أوي، وكلها مشاعر وإحساس، وفائق يشبه ماما كثيرا».

وشهد زواج أصالة انتقادات، بسبب سرعته بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وردت ابنتها شام على تلك الانتقادات وقتها، قائلة: «ماما مدرسة قديمة بتحب تتجوز، وأنا بحترم ده فيها، إحساسها صادق، ولذلك ممكن تكون مندفعة، هي لقت نفسها مع فائق، وأتمنى يفضلوا يحبوا بعض نفس الحب الموجود بينهم حاليا».