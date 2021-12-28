غادة عادل ومجدي الهواري «عكس بعض».. اختلفا في نصيحة أبنائهما بخصوص الزواج (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

مواجهة قوية، جمعت لأول مرة، الفنانة غادة عادل بطليقها المخرج مجدي الهواري، كشف الثنائي خلالها العديد من التفاصيل والأسرار عن حياتهما الزوجية، والأسباب التي أدت إلى انفصالهما بعد زيجة استمرت قرابة 20 عامًا.

ومن التفاصيل التي تحدثا عنها، خلال برنامج «الصراحة» المعروض على قناة «إم بي سي»، كانت ما يخص أبنائهما الخمسة، وتوجيه النصائح إليهم، إذ مازحت غادة طليقها عبر نصيحة لأبنائها، قائلة: «بنصحهم ليل نهار.. اوعوا تعملوا زيي»، في إشارة إلى استسلامها له في البداية، قبل أن تتمرد عليه وتطلب الطلاق.

نصائح غادة عادل لأولادها عند الزواج: محدش يتحكم في التاني

وجهت غادة عادل، نصيحتها لأبنائها في الزواج، قائلة: «العلاقة بين أي شخصين سواء متجوزين أو مخطوبين، لازم يكون فيها مساحة وحرية، محدش يتحكم في التاني، أنا احترم طريقة تفكيرك، وطريقتك في الحياة، وكذلك أنت كمان».

وأضافت غادة، أنها تحسد الرجل على حريته: «بحسد الراجل أنه حر ينزل ويروح ويجي»، موجهة حديثها لطليقها مجدي الهواري: «يعني أنت كنت ممكن تقعد يومين متروحش البيت، عشان الشغل، لكن أنا مقدرش أعمل كده».

مجدي الهواري: خد اللي شبهك

رأى المخرج مجدي الهواري، أنه من يفضل في الزواج قاعدة «خد اللي شبهك»، لتقاطعه طليقته غادة، وتصف الحياة تحت تلك القاعدة بـ«المللة»، متابعة: «ممكن أحب حد ميكونش شبهي، إيه الملل ده، يكون زيي في طريقة تفكيري، الأصدقاء ممكن يكونوا شبه بعض، لكن في الزواج لأ».

لكن الهواري، تمسك بموقفه، قائلا: «أعيش مع حد يكون شبهي، فينا حاجات شبه بعض، لأن الحب ممكن يروح، لكن الكيميا اللي بينا متروحش، ونكون شبه بعض، بمعنى أن روحك مرتبطة بروحي».

هتضايق لو اتجوزت؟

حول إمكانية الزواج مرة أخرى بعد طلاقهما الذي وقع قبل 5 أعوام، وجهت غادة عادل سؤال بطريقة مشاغبة إلى طليقها مجدي الهواري: «هتضايق لو اتجوزت؟»، ليجيبها «إنتي حرة»، لتتابع في ردها بأن أولادهما يرفضون، لتستكمل مازحة: «متجوزة 4 من بعدك»، مشيرة إلى أولادهما.