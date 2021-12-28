طريقة عمل شجرة الكريسماس «حلو وحادق» في البيت.. مكرونة وكيكة وكسكسي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2022، التي يحرص خلالها المواطنين في جميع أنحاء العالم كل عام، على الاحتفال بشكل مختلف عن العام السابق، خاصة ربات المنازل، اللائي يحاولن ابتكار أشكالا مختلفة للمأكولات والمشروبات المزينة على شكل شجرة الكريسماس، التي قدم الشيف شربيني، طريقة عملها بأكثر من صنف.

مقادير شجرة جبن الكريسماس

كيلو جبنة كريمي.

شبت.

ثوم معمر.

نصف كوب طماطم مجففة.

2 معلقة ثوم بودر.

معلقة بصل بودر

للتزيين:

زيتون أخضر وأسود مخلي.

طماطم مجففة.

روز ماري.

جبنة.

سلامي.

للتقديم:

بسكويت كراكرز.

طريقة عمل شجرة جبن الكريسماس

- تخلط الجبنة الكريمي والشبت والثوم المعمر والثوم والبصل البودرة والطماطم المجففة المفرومة.

- يشكل الخليط كأسطوانة داخل ورق النايلون.

- تشكل على شكل مثلث أو شجرة وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك.

- يزال ورق الألومنيوم وتوضع في طبق التقديم.

- تزين شجرة الكريسماس المصنوعة من الجبن، وتقدم.

مقادير مكرونة الكريسماس

مكرونة سوستا مسلوقة.

طماطم شيري.

كوسة.

شرائح رفيعة جبنة موتزاريلا.

كرات صغيرة فلفل أصفر وأحمر.

ريحان.

جرجير بيبي.

صنوبر.

بيستو صوص.

خل بلسميك.

خطوات تحضير مكرونة الكريسماس

- يوضع الجرجير في طبق التقديم.

- تضاف على الوجه المكرونة والطماطم الشيري وكرات الجبن والريحان والفلفل الألوان والكوسة.

- يرش الوجه بزيت الزيتون والخل البلسميك وصوص البيستو.

- يضاف على الوجه الصنوبر، وتقدم.

مقادير كيكة شجرة الكريسماس

4 كيك فانيلا جاهز.

لون غذائي أخضر.

سبرينكلز.

عجينة سكر صفراء.

جليتر غذائي ذهبي.

مراحل إعداد كيكة شجرة الكريسماس

- توضع 3 كيكات كطبقات.

- تفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك.

- تغطى بكريمة الزبدة البيضاء.

- تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليترذهبي.

مقادير كسكسي الكريسماس الملون

كسكسي.

لون أحمر وأخضر.

سكر بودرة.

سمنة بلدي.

مكسرات مشكلة.

طريقة تحضير كسكسي الكريسماس الملون

- يسوى الكسكسي في ماء.

- تضاف ألوان طعام حسب الرغبة، ثم يقلب في السمنة.

- يغرف في طبق التقديم ويرش بسكر بودرة ومكسرات، ويقدم.