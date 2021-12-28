بروفيسور يكشف خطورة الإصابة بـ"أوميكرون" بدون أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعراض الإصابة بفيروس كورونا، قد لا تظهر لدى بعض المصابين بأي من سلالات الفيروس التاجي، مثل "دلتا"، وعلى الأرجح ، فإن لمتحور "أوميكرون" خاصية مماثلة. فما خطورة ذلك؟

البروفيسور أليكسي أغرانوفسكي من قسم علم الفيروسات بكلية الأحياء بجامعة موسكو، يقول "إن متحور "أوميكرون" مسألة جديدة تماما، ولم تجمع عنه أي إحصيائيات كافية. ولكن يمكن أن نفترض، ألا تظهر أعراض الإصابة به كما حصل في نسخة ووهان والمتغيرات الأخرى، حيث لم تظهر عند بعض المصابين أي أعراض تشير إلى إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، مع أن الفيروس كان يتكاثر في أجسامهم".

ويضيف، وعلى الرغم من أن المصاب لا يشعر بأي أعراض للمرض ويشعر بصحة جيدة، إلا أن الاختلاط به يشكل خطورة على المحيطين، حيث قد يؤدي الاختلاط بمثل هؤلاء الأشخاص، إلى الإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويقول، "إن الجانب السلبي لعدم ظهور أعراض للإصابة بمتحور "أوميكرون"، هي أن المصاب لا يعرف أنه حامل للفيروس التاجي المستجد، وهذا يزيد من احتمال انتقال العدوى إلى الآخرين".

ويضيف، يمكن الحد من خطر انتقال المرض من شخص لم تظهر لديه أعراض المرض إلى الآخرين بمساعدة التطعيم ومراعاة للإجراءات الصحية التي يوصي بها الأطباء دائما.