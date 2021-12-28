بعد وفاة الفنانة أريج عبدالله.. تعرف على أسباب مرضها

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الفنانة السعودية أريج عبدالله بالقاهرة في شقتها في التجمع الخامس، حيث تم العثور على جثتها داخل محل إقامتها.

تعرض الفنانة أريج عبدالله لأزمة صحية قبل وفاتها

وأثبتت التحريات الطبية أن وفاتها كانت إثر إصابتها بجلطة في الرئة، والتي حدثت لها بعد مرورها بوعكة صحية أدت إلى تواجدها بالمستشفى قبل أيام من وفاتها، حيث خرجت بعد تحسن حالتها الصحية.

حالة من الحزن تسيطر على السوشيال ميديا

كان لوفاة أريج عبدالله الأثر الكبير على جمهورها، وأصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الفاجعة، خاصًة بعد إجراء الفحص والمعاينة، ومعرفة سبب وفاتها، لذا ترصد «هن» في التقرير التالي، أسباب الإصابة بجلطة الرئة.

أسباب الإصابة بجلطة الرئة

يقول الدكتور أيمن الشاذلي استشاري الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر لـ«هن»، إن جلطات الرئة واحدة من أخطر الجلطات، إذ تمنع تدفق الدم إلى الرئة، «ممكن تكون مهددة للحياة»، أما عن أسبابها يعتبر أبرزها تخثرات الدم في أوردة الساق، وتنتقل الجلطات من الساق إلى إلرئة.

كورونا أحد أسباب الإصابة بجلطات الرئة

وتابع «الشاذلي» أن من أسباب جلطات الساق الجلوس لفترات طويلة دون حركة، بالإضافة إلى حالات كسور الساق، او عقب العمليات الجراحية، والولادات القيصرية، لذا لا بد من إعطاء تلك الحالات مسيلات للدم حتى نتجنب حدوث جلطات الساق، وبالتالي جلطات الرئة، وحديثًا ظهرت بعد حالات تجلط الرئة من مضاعفات فيروس كورونا.

أعراض الإصابة بجلطة الرئة

ولفت الطبيب للأعراض التي تصاحب الإصابة بجلطات الرئة وتتمثل فيما يلي:

- ألم شديد بالصدر ويزيد مع التنفس.

- ضيق التنفس.

- تنفس سريع.

- سعال أحيانًا مصحوب بدم.

- ضغط دم منخفض.