رد صادم من غادة عادل ومجدي الهواري على سؤال «ليه ماتجوزوش بعد الطلاق؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«متجوتش ليه لحد دلوقتي؟»، سؤال فاجئت به الفنانة غادة عادل طليقها مجدي الهواري في مواجهتهما الأولى بعد الطلاق والتي شاهدها الجمهور على الهواء، ليصدمها بالإجابة التي ألجمتها، ويعيد عليها السؤال نفسه لترد بإجابة أخرى صادمة.

مجدي الهواري لغادة عادل: هلاقي واحدة تتقبل إني لسة بحبك؟

حديث غادة عادل ومجدي الهواري عن أسباب عدم الزواج مرة أخرى رغم طلاقهما منذ 5 سنوات كانت صادمة لكل منهما، فأخبرها «مجدي» مازحًا «هو أنا مجنون؟»، ثم استكمل بأنه يملك شروطا للزواج الثاني، ولا يظن أن هناك من ستقبلها، ليسأل «غادة» مستنكرًا «هل هتبقى متقبلة إني أنا لسة بحبك؟!»، لتتسع أعين «غادة» ثم تجيبه بأنها لن تنمحي من حياته «الحب مامشيش» فهما ما يزالان يكنان لبعضهما البعض عواطف وفي النهاية بينهما أولاد وذكريات وحياة وقصة حب وزواج استمرت 20 عامًا.

ووجهت غادل عادل سؤالا لطليقها بطريقة مشاغبة «تضايق لو اتجوزت؟»، ليجيبها مبتسمًا «إنتي حرة»، فترد عيله برفض أولادها للأمر، فيجيبها «سبت جزء مني معاكي»، لتكمل مازحة «متجوزة 4 من بعدك» في إشارة لأولادهما ويجاريها على النمط ذاته «سايب رجالة في البيت».

ومن محاسن الطلاق التي ذكرها الطرفان، أن غادة عادل تمكّنت من التقريب بين أبنائها ومجدي الهواري الذي كان منشغل عنهم، ليجيبها بأنها لها الفضل في ذلك واستطاع بعد الطلاق التركيز في عمله ولمع نجمه أكثر «دلوقتي شايف المشهد بعدسة أوسع وبقى عندي وقت اشتغل على نفسي»، لتوضح له «غادة» «أنت كنت مركز معايا أنا بس»، لتأخذهما الدفة مرة أخرى إلى غيرته وحمايته الزيادة لها والتي يبررها بأن عذره في هذا الأمر هو حبه وخوفه عليا، وكأنها ابنته التي يخشى عليها من العالم، فيما كانت تود هي أن تتمرد وهو ما تحاول فعله في الآونة الأخيرة، وتعيد ما فاتها في السينما وخوض أدوار صعبة لم يجعلها تطرق لها.