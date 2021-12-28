بينها الحب.. 10 أمنيات لـ دينا الشربيني في 2022 معلقة على شجرة كريسماس «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بالعام الجديد 2022، على طريقتها الخاصة، فقد ارتدت فستانا قصيرا من اللون الأبيض، وبدأت في وضع أمنياتها للعام الجديد على شجرة ضخمة للكريسماس أمامها، وظهرت دينا الشربيني ممسكة بعدد من الكروت مكتوب على كل واحد فيها أمنياتها للعام الجديد، وشاركت ذلك بفيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيه كل الأمنيات الجديدة وهي كالتالي.

أمنيات دينا الشربيني للعام الجديد 2022

كانت أولى أمنيات دينا الشربيني للعام الجديد هو الحب، فهي تبحث عن الحب وذلك بعد خلافات وانفصالها عن الهضبة عمرو دياب قبل عدة شهور.

وثاني أمنيات دينا الشربيني كانت النجاح، ويبدو أنها تقصد النجاح على المستوى العملي.

ووضعت دينا الشربيني كارت فيه فيما يبدو نصيحة «صل»، باللغة الإنجليزية pray.

كما وضعت كارت آخر تمنت فيه السعادة للعام الجديد، وكذلك المتعة وقضائها أيام رائعة.

وواحد من الكروت التي وضعتها دينا الشربيني في الشجرة بسعادة هي كلمة «الاسترخاء».

ووضعت كذلك كارت للاحتفالات للعام الجديد.

وآخر لتقدير عائلتها.

وتريد أيضا دينا الشربيني للعام الجديد قوة تحمل.

وقالت دينا الشربيني إنها ستكون شاكرة دوما في العام الجديد.

ولم تغفل أن تكتب كارت للأصدقاء الذي ستقدرهم في 2022.

وظهرت دينا الشربيني بتسريحة شعر متوسط الطول، وفستان أبيض قصير شفاف من منطقة البطن منفوش، بدون أكمام تماما وارتدت عليه قطعة ثانية تشبه «البوليرو»، بأكمام منفوخة شفافة من الذراعين، مع أقراط كبيرة، واختارت دينا الشربيني وضع ماكياج ثقيل يلائم احتفالها بالعام الجديد، بعيون سموكي وروج داكن، وهي لم تعتد الظهور بمكياج من هذا النوع، وأكملت إطلالتها بحذاء بوت من اللون الأبيض له كعب عالي كان ملائما تماما مع إطلالتها وأظهرها بمظهر جذاب.