استشاري تغذية: مقاومة الأنسولين تسبب أمراضا خطيرة للمرأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، بعض علامات مقاومة الأنسولين، مشيرًا إلى أن منها اسمرار أو صبغة في الجلد، وتحدث في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري.

وأوضح حلمي، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، عبر فضائية «dmc»، أن وجود السكر في الدم يعني ارتفاع هرمون الأنسولين، وظهور علامات الاسمرار في بعض مناطق الجسم مثل الرقبة أو أسفل الإبط.

ونفى استشاري التغذية العلاجية، أن يكون الاسمرار مشاكل جلدية بل سمنة موضعية أو مركزية وتكون أكثر في منطقة البطن، محذرًا من مقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى أمراض عديدة؛ منها الضغط ودهون الدم والدهون الثلاثية ومشاكل القلب.

مقاومة الأنسولين تسبب مشاكل للمرأة

وأشار إلى أن هناك بعض المشاكل التي تحدث للسيدات بسبب مقاومة الأنسولين؛ منها تكيس المبايض عند البنات وعدم انضباط الدورة الشهرية وارتفاع هرمون الذكورة وظهور الشعر في مناطق غريبة بجسم المرأة.

علامات زيادة الأنسولين

وأشار إلى أن المشكلة الأخطر لزيادة الأنسولين في الجسم هي أن الشخص يأكل ولا يشبع، محذرًا من عادات سيئة تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، ومنها السهر الذي يزيد هرمون التوتر في الدم، محذرًا من مصادر السكر والمعجنات والبيتزا، وكل ما يدخل فيه الدقيق الأبيض وليس الحبوب الكاملة.