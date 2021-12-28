مشاركة بمبادرة دراجات الفتيات بالمنيا: نفسي يعملوا طريق للعجلة على الكورنيش

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت مارجاريت ناجح، إحدى مؤسسات مبادرة «عجلة بنات» في شوارع المنيا، إنها شاركت في تأسيس المبادرة العام الماضي، لافتة إلى أنها كانت سعيدة للمشاركة في مارثوان الدراجات بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مبينة أن الدراجة موفرة للأموال والوقت وهي تحمي البنت من حدوث أي تحرش.

تغير النظرة للبنات التي تقود الدراجات

وأضافت «ناجح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية سناء منصور: «الناس زمان كانت بتبص باستعجاب ولكن بعد كده الناس شجعتنا وإحنا بننزل كل جمعة وخدنا مركز أول قبل كده في الماراثون وكان نفسي أقول الوزير عن المبادرة بشكل عام ونفسنا يكون لنا طريق عجل على الكورنيش، وفي سياح بييجوا لينا ونفسنا نسمح للسائح بركوب العجلة على طول الكورنيش اللي طوله 3.5 كيلو ونص».

مضايقات من قائدي السيارات

وأوضحت إحدى مؤسسات مبادرة عجلة بنات في شوارع المنيا، أن الماراثون السابق أثناء اتجاه الفريق عملت سيارة على مضايقة إحدى المتسابقات مما منعها من دخول الماراثون، لافتة إلى أن الكورنيش يمنع دخول الدراجات مما يدفع البنات للقيادة على الدراجة وأحيانا تحدث مضايقات من قائدي السيارات، مبينة أن العدد وصل حتى الآن إلى 12 بنتا، موضحة أن البنات يركبن الدراجات لكن يمارسن رياضات الكيك بوكس مستنكرة عدم وجود اهتمام بمدن الصعيد كما يحدث اهتمام في مدن بحري، مؤكدة أنه سيتم تأسيس فريق سكيت بورد.