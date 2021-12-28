أسرار مشاركة البطلة الحقيقية لرواية «حلم حياتي» في «إلا أنا»: اتعلقت بـ مايان السيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهورها ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية «حلم حياتي» بمسلسل «إلا أنا» قبل يومين، أثار انتباه واهتمام الكثير من متابعي العمل، والتساؤلات عن صاحبة تلك الشخصية وسر الاحتفاء بها خلال عرض الحلقة بهذا الشكل المميز، ليتبين فيما بعد أنها فتاة تدعى ميريام علاء، وهي الشخصية الحقيقية لدور «خديجة» الذي قدمته الفنانة الشابة مايان السيد ضمن رواية العمل.

ملامح من شخصية ميريام علاء في حوار خاص لـ«هن» كشفت نهاد عريف، والدة «ميريام»، عن ملامح من شخصية ابنتها، فضلًا عن كواليس عرض فكرة العمل عليها، وكيفية التحضير له، فضلًا عن ردود أفعالها تجاه حكاية «حلم حياتي» وتمثيل الفنانة الشابة مايان السيد لشخصيتها الحقيقية خلال الرواية.

لـ ميريام علاء صاحبة الـ14 عامًا، والطالبة بالصف الثامن بالتعليم الأمريكي، عدة طموحات ترغب في تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، وهي التحاقها بكلية الفنون الجميلة والعمل كرسامة، وتعلم الغناء وتقديم الأغنيات بصوتها.

تشخيص «ميريام» بالتوحد

بشكل تدريجي ساعدت السيدة «نهاد» ابنتها في إخبارها بأنها مصابة بالتوحد، فحدث الأمر قبل عامين عندما كانت «ميريام» في الثانية عشر من عمرها، «حبيت أعرفها بالتدريج إيه الاختلاف اللي عندها وإيه أسبابه وإيه مميزاته، والشخصيات المهمة المصابين بنفس الاضطراب، وبعدين قولت لها إنها من أصحاب متلازمة (اسبرجر) وده طيف من التوحد، وخليتها تعمل سيرش وتقرأ عنه بنفسها وعرفت إيه هي السمات اللي عندها، وإيه اللي مش عندها، وهنا تقبلته وتقبلت إنها عندها مميزات وعيوب زي أي إنسان».

كواليس فكرة حكاية «حلم حياتي»

أما عن تحضير فكرة العمل، تكشف والدة «ميريام» أن أحد الأطباء والمقرب من الأسرة، عرض عليها فكرة الرواية الجديدة من مسلسل «إلا أنا»، وأن فريق العمل يحتاج إلى معرفة بعض التفاصيل الخاصة، «في صديق طبيب عرض عليّ إن فيه مسلسل هيتعمل والمخرجة محتاجة تسألني عن شوية تفاصيل، عرضت الموضوع على ميريام ووافقت، وفضلت إنها تقابلهم في البيت عشان تحس بالأمان أكتر، وفعلا مايان والمخرجة ياسمين أحمد، قعدوا معاها ودرسوا كل حركاتها وردود أفعالها وحبيتهم جدًا، وكانت سعيدة إن فكرة التعامل مع أي شخص مختلف ينفع نغيرها».

أما عن علاقة مايان السيد و«ميريام»، نشأت بينهما بشكل وطيد «ميريام حبت مايان كشخص قبل أي حاجة ومايان كمان حبتها جدًا»، ونجحت الأولى في نقل كافة تفاصيل شخصية الأخيرة بمنتهى الدقة، «الناس اللي تعرف ميريام قبل ما يعرفوا إنها لها صلة بالمسلسل قالولي إنهم حسوا إن مايان هي ميريام».

كواليس ظهور «ميريام» في الحلقة الأخيرة

بناء على رغبة مخرجة العمل، ظهرت ميريام علاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من الرواية، «سألت ميريام وشرحتلها الوضع بالظبط ووافقت و رحبت جدًا، لأنها كانت نفسها تشوف مايان وياسمين تاني أكتر من أي حاجة تانية، واتفقنا على المعاد وروحنا وقت التصوير، وفعلًا كان من أسعد أيام حياتها ومن سعادتها تاني يوم غنت على مسرح المدرسة».

سعادة بالغة عاشتها الفتاة فور عرض الحلقة الأخيرة من العمل، لتجهش بالبكاء وتشعر بالفخر بذاتها بعد تجسيد قصتها وتقديمها كنموذج يحتذى به، فيما تقدمت والدتها بالشكر والثناء للقائمين على رواية «حلم حياتي» على مجهودهم الكبير في تقديم وتجسيد الشخصية بتلك الدقة.