شجرة الكريسماس عند المتجوزين: غسيل ومواعين وتطبيق هدوم «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الاحتفال بالكريسماس والسنة الجديدة يختلف من شخص لآخر، الجميع يحاولون البحث عن الطرق الجديدة غير التقليدية للاستمتاع واستقبال السنة الجديدة بشكل مختلف، فهناك من يقرر تزيين منزله بشجرة الكريسماس والأضواء الزاهية والأجراس والزينة الملونة والهدايا المختلفة، فيما تتفنن ربات المنازل في إعداد وجبات وحلوى على شكل شجرة الكريسماس، بألوانها المختلفة، وآخرون يخرجون لقضاء وقت مختلف داخل السينمات وأماكن السهر، بالتجمل وارتداء أزياء جديدة ووضع مساحيق تجميل.

شجرة الكريسماس 2022

في الوقت التي تنشغل بعض السيدات بالتحضير لليلة رأس السنة الجديدة 2022، من خلال تزيين المنازل وإعداد وجبات شجرة الكريسماس، تعيش آخريات في مسؤوليات البيت التي لا تنتهي من غسل الملابس ونشرها وطيها، ورعاية أطفالها والانغماس داخل المطبخ للانتهاء من «المواعين».

غسيل ومطبخ ومذاكرة

الكثير من السيدات قررن التعبير عن حالهن في رأس السنة الجديدة ومشاركة كواليس الاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فهناك التي صوَّرت سبت الغسيل الممتلئ بالملابس التي تنتظر تنظيفها، وأخرى شاركت شكل حوض المطبخ الممتلئ بالأطباق والمواعين، وأخرى وهي تستعد للمذاكرة والامتحانات، كلُ على شكل شجرة الكريسماس.

سيدات ينعين حالهن بشجرة الكريسماس عند المتجوزين

آلاف من التعليقات الفكاهية التي حاولت السيدات التعبير عن حالهن وما سيفعلنه خلال رأس السنة الجديدة 2022، والتي تفاعل معها الكثيرون، فكان من بين التعليقات: «هي دي شجرة الكريسماس الحقيقية اللي مستنياني، بحب الناس اللي حاسة ببعض وشبه بعض كل سنة وانتي طيبة وسنة جميلة يا ست البيت يا اللي طالع عينك، شجرة الكريسماس عند المتجوزين غير أي شجرة، مين صوَّر شجرة بيتي كدة يا جماعة، أهو ده المنظر اللي مستنيني كل يوم على كده بحتفل بالكريسماس على طول، يا عيني علينا إحنا المتجوزين مفيش وقت للخروج ولا للاحتفالات».