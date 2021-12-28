4 مسارات تستحق الاستكشاف في إبيزا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تتعرج الممرات الهادئة على نحو غريب عبر أشجار الصنوبر والتين قبل أن تطل على البحر في جزيرة حافظت على مناطق بكر رغم الازدهار السياحي.

وفي إبيزا بإسبانيا، يفوح من الريف رائحة الملح وتسمح منحدراته اللطيفة برحلات سير على الأقدام هادئة بين أشجار التين واللوز والجداول والوديان، بحسب موقع صحيفة إلبايس. وهنا قام الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين كثيرا بجولات على قدميه في ثلاثينيات القرن الماضي، قائلا إن إبيزا هي "أكثر أرض بكر صالحة للسكن رأيتها".

وبعد قرن لاحق، مازالت بهذه المنطقة العضو بجزر البليار الإسبانية زوايا لم تفسد بعد بالتطوير العمراني حيث تمتد ممرات السير عبر غابات صنوبر كثيفة تطل على البحر الأبيض المتوسط.

وهناك أربع ممرات سير تستحق الاستكشاف في إبيزا وهي : إس كالو دي سيا ، وسا تالايا، وموسكارتير لايت هاوس، وإس بورتيتشول.