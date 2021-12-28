مشاكل الشعر في الشتاء.. 4 نصائح ذهبية لحمايته

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يواجه الشعر خلال فصل الشتاء خاصة مع البرودة الشديدة، العديد من المشكلات مثل جفاف الشعر وتقصفه وقد يصل الأمر حد التساقط، ما يسبب الإحساس بالحرج، لذا يحتاج الشعر إلى العناية الشديدة خلال فصل الشتاء، لذا ترصد «هن» خلال التقرير التالي أهم المشكلات التي تواجه الشعر خلال الشتاء وطرق علاجها للرجال والسيدات.

المشكلات التي تواجه الشعر في الشتاء

يحتاج الشعر إلى العناية الفائقة طوال الوقت، ولكن يلزم مضاعفتها خلال الشتاء، لتجنب إتلافه، لذا نستعرض أهم المشكلات التي تواجه الشعر خلال الشتاء، وفقًا لموقع «Health Line» فيما يلي:

- شعر جاف وهش.

- انقسام الأطرف.

- تساقط الشعر.

- فروة شعر جافة.

أسباب المشكلات الصحية للشعر

وفي هذا الصدد، يقول أحمد الغندور طبيب الجلدية والتجميل، إن الشعر يواجه العديد من المشكلات خلال الشتاء، إذ يحتاج إلى العناية الشديدة والاهتمام للحفاظ على صحته، وترجع أسباب إتلافه في الشتاء لمجموعة أسباب تحدث دون علم الشخص مثل الاستحمام بماء ساخن، وتعرض الشعر للحرارة لفترة طويلة، وربما يكون حسب طبيعة العمل، أو معاناة الشخص من مشاكل صحية مثل مشكلات الغدة الدرقية، والإفراط في استخدام الشامبوهات.

4 نصائح للمحافظة على الشعر خلال الشتاء

وتابع طبيب الجلدية، لـ«هن» أنه يلزم اتباع النصائح التالية، للحفاظ على الشعر خلال الشتاء:

- عدم غسل الشعر بشكل متكرر.

- الحفاظ على تجفيف الشعر بقطع قطنية، وتجنب تعرضه للحرارة.

- استخدام الأنواع المناسبة من منتجات الشعر.

- المحافظة على ترطيب الشعر باستمرار.

نصائح لتجنب جفاف الشعر

وأوضح «الغندور» أن الشعر يميل للجفاف والتجعد خلال الشتاء، لذا يلزم المحافظة على ترطيبه وليس بعد غسله فقط، لذا يلزم الحرص على وضع البلسم المناسب للشعر، وعمل الأقنعة التي تساعد على بقاء الشعر رطبًا ولامعًا لأطول فكرة ممكنة.