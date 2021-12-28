نجمات صدمن الجمهور بإطلالتهن في 2021.. فيلر ودايت وحلق شعر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغيرات ملحوظة إما في الملامح أو الشكل العام، ظهرن بها عدد من نجمات الفن والمشاهير في مختلف أنحاء الوطن العربي، جاءت بمثابة الصدمة لجمهورهن، وسرعان ما تصدرن تريندات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2021، مابين النقد والإشادة، ومن أبرز تلك الإطلالات:

تغير ملامح سارة سلامة

بعد فترة طويلة من الغياب أطلت الفنانة سارة سلامة أمام جمهورها ومتابعيها بشكل صادم، بعدما نشرت صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت بملامح مختلفة عن السنوات الماضية ليتطرق الكثيرين إلى إجرائها عمليات تجميل، ما أدى إلى تغير ملامحها.

ولم تكتف «سارة» بتلك الصورة فقط، بل واصلت نشر صورها التي ظهرت خلالها بالملامح الجديدة بشكل واضح ومثير.

سارة سلامة ترد على الانتقادات الموجهة لها

وبعد توجيه العديد من متابعيها بالانتقادات اللاذعة لها بالتطرق لإجرائها عمليات تجميل، نشرت سارة سلامة صورة لها، وردت من خلالها بتدوينها تعليق، أن أول عملية تجميل أجرتها كانت هي تجميل النفس والذات، مختتمة: «ربنا يشفي كل نفس مريضة».

دنيا بطمة بإطلالة صادمة

وفي الأول من سبتمبر الماضي، أشعلت المطربة المغربية دنيا بطمة، مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنها، بعدما نشرت صور وصفها الكثيرين بـ«الصادمة»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بدت خلالها بملامح مختلفة بشكل تام، عن التي كانت عليها سابقًا منذ أول ظهور لها ببرنامج المسابقات الغنائي الشهير «أراب أيدول»، ما أثار العديد من التساؤلات نحو تغير شكلها إلى هذا الحد.

وفي الصور التي نشرتها «بطمة»، ظهرت بوزن زائد وجسد «كيرفي» إذ كانت تبدو نحيفة للغاية فيما مضى، فضلًا عن إطلالتها ببشرة بيضاء اللون بينما كانت صاحبة بشرة سمراء اللون، إذ كان من الصعب التعرف عليها من بعض متابعيها.

شيرين عبد الوهاب بـ«لوك» مختلف

في أول أيام ديسمبر الجاري، وتزامنًا مع انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، بعدما ظهرت بـ«لوك» مختلف وجديد لم يتوقعه أحد، إذ قامت بحلق شعرها «زيرو» وذلك خلال الظهور الأول لها بعد أزمة طلاقها من الأول، خلال إحياؤها حفل غنائي على خشبة أحد مسارح مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات.

الكويتية ليلى عبد الله تطلب الدعاء

بينما فاجأت الفنانة اللبنانية والمقيمة في الكويت ليلى عبد الله، متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الفيديوهات والمحادثات «سناب شات»، بنشر مقطع فيديو ظهرت خلاله، وهي تقوم بعملية استخراج مادة الفيلر من شفاها، وذلك بعدما تعرضت بسببها إلى آلام مزمنة، وظهرت بملامح متغيرة.

وخلال الفيديو دونت الفنانة اللبنانية، قائلة: «ادعولي.. اليوم عملت إزالة فيلر».

ليلى علوي بإطلالة مميزة

وقبل أيام كشفت الفنانة ليلي علوي، عن سر رشاقتها مع الإعلامي رامي رضوان، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، بعدما تصدرت أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بإطلالات مميزة أظهرت انخفاض وزنها بصورة ملحوظة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ولخصت «ليلى» سر رشاقتها في مصطلحين هما: «الرضا وشكر الله».

زوجة محمد صلاح تصدم رواد السوشيال ميديا

تغير ملحوظ في الشكل ظهرت به ماجي صادق، زوجة اللاعب العالمي محمد صلاح، صدمت به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها أثناء لحظة تسلمها جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ28 عامًا، وذلك نيابًة عن زوجها، في مدينة موناكو الفرنسية.

وفور تداول صور زوجة محمد صلاح والحديث عن سر رشاقتها، سرعان ما كشف مدرب اللياقة البدنية مينا سمير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أنه من ساعدها في فقدان وزنها، واتباع نظام غذائي صحي، موضحًا أن الأولى تواصلت معه في عام 2018، رغبة في إنقاص وزنها، إذ اتبعت أحد الأنظمة الغذائية التي ساعدتها في الأمر.