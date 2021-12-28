لايف ستايل

نجمات صدمن الجمهور بإطلالتهن في 2021.. فيلر ودايت وحلق شعر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سارة سلامة في أحدث ظهور

تغيرات ملحوظة إما في الملامح أو الشكل العام، ظهرن بها عدد من نجمات الفن والمشاهير في مختلف أنحاء الوطن العربي، جاءت بمثابة الصدمة لجمهورهن، وسرعان ما تصدرن تريندات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2021، مابين النقد والإشادة، ومن أبرز تلك الإطلالات:

تغير ملامح سارة سلامة 

بعد فترة طويلة من الغياب أطلت الفنانة سارة سلامة أمام جمهورها ومتابعيها بشكل صادم، بعدما نشرت صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت بملامح مختلفة عن السنوات الماضية ليتطرق الكثيرين إلى إجرائها عمليات تجميل، ما أدى إلى تغير ملامحها.

8533c04757.jpg

ولم تكتف «سارة» بتلك الصورة فقط، بل واصلت نشر صورها التي ظهرت خلالها بالملامح الجديدة بشكل واضح ومثير.

bc29f590a4.jpg

سارة سلامة ترد على الانتقادات الموجهة لها 

وبعد توجيه العديد من متابعيها بالانتقادات اللاذعة لها بالتطرق لإجرائها عمليات تجميل، نشرت سارة سلامة صورة لها، وردت من خلالها بتدوينها تعليق، أن أول عملية تجميل أجرتها كانت هي تجميل النفس والذات، مختتمة: «ربنا يشفي كل نفس مريضة».

3a8a224ecf.jpg

دنيا بطمة بإطلالة صادمة 

وفي الأول من سبتمبر الماضي، أشعلت المطربة المغربية دنيا بطمة، مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنها، بعدما نشرت صور وصفها الكثيرين بـ«الصادمة»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بدت خلالها بملامح مختلفة بشكل تام، عن التي كانت عليها سابقًا منذ أول ظهور لها ببرنامج المسابقات الغنائي الشهير «أراب أيدول»، ما أثار العديد من التساؤلات نحو تغير شكلها إلى هذا الحد. 

0a77dc89b9.jpg

وفي الصور التي نشرتها «بطمة»، ظهرت بوزن زائد وجسد «كيرفي» إذ كانت تبدو نحيفة للغاية فيما مضى، فضلًا عن إطلالتها ببشرة بيضاء اللون بينما كانت صاحبة بشرة سمراء اللون، إذ كان من الصعب التعرف عليها من بعض متابعيها.

3dccddf4eb.jpg

شيرين عبد الوهاب بـ«لوك» مختلف

في أول أيام ديسمبر الجاري، وتزامنًا مع انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، بعدما ظهرت بـ«لوك» مختلف وجديد لم يتوقعه أحد، إذ قامت بحلق شعرها «زيرو» وذلك خلال الظهور الأول لها بعد أزمة طلاقها من الأول، خلال إحياؤها حفل غنائي على خشبة أحد مسارح مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات.

9759fa4e35.jpg

الكويتية ليلى عبد الله تطلب الدعاء 

بينما فاجأت الفنانة اللبنانية والمقيمة في الكويت ليلى عبد الله، متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الفيديوهات والمحادثات «سناب شات»، بنشر مقطع فيديو ظهرت خلاله، وهي تقوم بعملية استخراج مادة الفيلر من شفاها، وذلك بعدما تعرضت بسببها إلى آلام مزمنة، وظهرت بملامح متغيرة.

وخلال الفيديو دونت الفنانة اللبنانية، قائلة: «ادعولي.. اليوم عملت إزالة فيلر».

ليلى علوي بإطلالة مميزة

وقبل أيام كشفت الفنانة ليلي علوي، عن سر رشاقتها مع الإعلامي رامي رضوان، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، بعدما تصدرت أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بإطلالات مميزة أظهرت انخفاض وزنها بصورة ملحوظة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ولخصت «ليلى» سر رشاقتها في مصطلحين هما: «الرضا وشكر الله».

 

1751169075.jpg

0ada492b26.jpg

زوجة محمد صلاح تصدم رواد السوشيال ميديا

تغير ملحوظ في الشكل ظهرت به ماجي صادق، زوجة اللاعب العالمي محمد صلاح، صدمت به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها أثناء لحظة تسلمها جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ28 عامًا، وذلك نيابًة عن زوجها، في مدينة موناكو الفرنسية.

69a02ca320.jpg

وفور تداول صور زوجة محمد صلاح والحديث عن سر رشاقتها، سرعان ما كشف مدرب اللياقة البدنية مينا سمير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أنه من ساعدها في فقدان وزنها، واتباع نظام غذائي صحي، موضحًا أن الأولى تواصلت معه في عام 2018، رغبة في إنقاص وزنها، إذ اتبعت أحد الأنظمة الغذائية التي ساعدتها في الأمر.

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا