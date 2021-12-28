الامارات | مفاجآت وفرص ربح في «دبي للتسوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت وفرص ربح في «دبي للتسوق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان دبي للتسوق لجمهوره في الدورة الـ27 التي تستمر حتى 30 يناير المقبل، ليكون الطريقة المثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة في دبي، من خلال تجارب ترضي الجميع.

المقيمون في دبي وزوّارها على موعد مع أجواء تسوّق مذهلة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

وتتنوع تجارب التسوّق داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية، مع فرص ربح جوائز قيّمة، وسط تجارب فريدة من نوعها خلال المهرجان.

وتعود المفاجآت اليومية خلال المهرجان، بمزيد من الصفقات المذهلة تقدمها كبرى العلامات التجارية والمتاجر في جميع أنحاء دبي.

ويعلن المهرجان لجمهوره من المتسوقين عن العروض والصفقات الجديدة قبل موعدها بـ24 ساعة عبر حساب @StyledByDubai أو موقع مهرجان دبي للتسوق www.mydsf.ae، لاقتناص العروض المتاحة.

وتتاح الصفقة في المتجر أو عبر الإنترنت اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية، بعروض غير مسبوقة يصل فيها الخصم إلى 90%.

• تجارب التسوّق تتنوع داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية مع فرص ربح جوائز قيّمة.

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